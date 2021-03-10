Главное в среду. Польский МИД пообещал «адекватно» отреагировать на высылку консула, СК — об уголовной ответственности для администраторов чатов

Источник материала: Onliner Итак, очередной день в Беларуси начинается с политических новостей. Польский МИД отреагировал на высылку польского консула, пообещав «оперативную и адекватную реакцию», Тихановская созвонилась с главой МИДа Канады, а Следственный комитет предупредил администраторов дворовых чатов об уголовной ответственности. Традиционно рассказываем ниже обо всех этих событиях.

Польский МИД отреагировал на высылку польского консула

Сегодня заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач сообщил «Польскому радио», что польская сторона «оперативно и адекватно» отреагирует на решение белорусских властей о высылке польского дипломата Ежи Тимофеюка.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что белорусские власти, приняв такое решение, существенно ограничили возможности сотрудничества. Он подчеркнул, что отношение Польши к Беларуси положительное.

— Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны исключают себя с пути диалога и сотрудничества с теми решениями, которые мы недавно соблюдали. Решение выслать польского дипломата является обузой для отношений между двумя странами, — сказал Марцин Пшидач.

Он подчеркнул, что польская сторона «оперативно и адекватно» отреагирует на это решение белорусских властей.

Напомним, вчера в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Во время встречи польскому дипломату был заявлен протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 года в городе Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

Польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь, сообщал белорусский МИД.

Следственный комитет предупредил администраторов дворовых чатов об уголовной ответственности

Сегодня Следственный комитет заявил, что в скором времени блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того, в тексте заявления было сказано об ответственности для администраторов дворовых чатов.

«В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые „дворовые чаты“. Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по ст. 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Светлана Тихановская созвонилась с главой МИДа Канады

Пресс-служба Светланы Тихановской сообщает , что она провела рабочий звонок с Марком Гарно, министром иностранных дел Канады. Гарно — новый министр, назначенный после Франсуа-Филиппа Шампаня, с которым Тихановская встречалась в Вильнюсе в октябре и многократно обсуждала ситуацию в Беларуси.

В разговоре с министром Светлана Тихановская рассказала о продолжающемся насилии над мирными протестующими, в том числе о задержаниях и условиях содержания политзаключенных в тюрьмах. Тихановская призвала Канаду занять твердую позицию и скоординировать ее с ЕС и США.

Также Тихановская и Гарно обсудили:

— роль ОБСЕ и России в мирном разрешении кризиса в Беларуси;

— поддержку правозащитников, репрессированных, независимых медиа;

— санкции.





Председатель БАЖа Андрей Бастунец направился в Следственный комитет

БАЖ сообщает , что его председатель Андрей Бастунец вместе с адвокатом направился по вызову в Следственный комитет. Офис организации по-прежнему опечатан, сейф с документами забрали во время обыска 16 февраля.





(будет дополнено)