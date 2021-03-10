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PandaDoc подала заявку на ликвидацию белорусского юрлица

10.03.2021 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зарегистрированная в Беларуси компания ООО «Пандадок» находится в процессе ликвидации. Об этом сообщил ресурс Dev.by со ссылкой на журнал «Юстиция Беларуси».  Такая же информация размещена на ресурсе «Картотека».

2 сентября прошлого года в офисе PandaDoc на столичной улице Кирова были обыски, сотрудников компании опрашивали силовики. Позднее четверым работникам (директору Дмитрию Рабцевичу, бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и менеджеру по продукту Виктору Кувшинову) предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 УК РБ, их поместили в СИЗО. В дальнейшем троим обвиняемым изменили меру пресечения на менее строгую, и по настоящее время под стражей находится только Виктор Кувшинов.

PandaDoc подала заявку на ликвидацию белорусского юрлица

Мы обратились к сооснователю PandaDoc Миките Микадо за комментарием и опубликуем его после получения.

 
 
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Зарегистрированная в Беларуси компания ООО «Пандадок» находится в процессе ликвидации. Об этом сообщил ресурс Dev.by со ссылкой на журнал «Юстиция Беларуси».  Такая...
 
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