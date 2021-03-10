Романчук: Выбор у властей – печатный станок или заморозка пенсий и зарплат

Myfin.by рассказал руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Специально длярассказал руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»





Придется заплатить

Чем грозит увеличение на 40% бюджетного дефицита для кармана рядового белоруса?





– Когда в феврале вносятся поправки в Закон о бюджете, причем такие существенные, и дефицит увеличивается почти в полтора раза, это значит, что правительство либо не понимает в каком состоянии находится экономика, либо на момент принятия документа оно делало хорошую мину при плохой игре, или же в январе-феврале появились объективные обстоятельства, которые нельзя было учесть в декабре.





Но поскольку конъюнктура и контекст практически не менялись, то правительство пытается не смотреть правде в глаза и не анализировать причины кризисных явлений.





При этом слишком оптимистично смотрит на имеющиеся в белорусской экономике ресурсы.





Считаю, что это – не последняя корректировка дефицита белорусского бюджета.





Он всегда принимается без глубокого анализа и опирается на текущее положение дел и на предположения и допущения из них вытекающие. Если бы было иначе, то у нас не было бы провального десятилетия со средним ростом ВВП в 0,9%.





Чем грозит рост дефицита с 4 до 5,6 млрд рублей? Вариантов несколько. Первый – сокращение инвестиционных программ. Второй – заморозка повышения пенсий и зарплат бюджетников. Третий – стагнация инноваций и снижение вложений в инфраструктуру.





Грубо говоря – у кого-то придется забрать.





А так как традиционные иждивенцы белорусского бюджета – не только около 200 хронически убыточных государственных предприятий, но и частные, которые «застолбили» за собой право стабильно брать деньги из «бюджетной тумбочки», по-прежнему «сосут» деньги из нашего общего кармана, то рассчитываться скорее всего придется потребителям.





Белорусам придется платить более высокую цену за все товары и услуги, частным предпринимателям – больше налогов и сборов. Либо это будут бюджетники, которым недоплатят, и пенсионеры.





Потому что чиновники не в состоянии сделать адекватный аудит расходов бюджета и оставить в нем только то, что надо для экономики развития.





Кто из трех категорий сильнее пострадает от увеличения дефицита, сказать непросто. Наверняка и в правительстве не знают, так как не имеют четких планов и не понимают – что им прикажут урезать сильнее.





Какой генеральско-силовой структуре удастся выбить иммунитет для себя любимой, та не пострадает. А все остальные будут платить.





Он вам не один такой

Окажут ли попытки спасти Мотовелозавод существенное влияние на экономическую ситуацию?





– Как верно сказал Александр Лукашенко, это – золотое дно. Для недвижимости. Но с другой стороны – токсичный актив с точки зрения производства и управленческого потенциала.





дешевле было бы построить в чистом поле, но надо в Минске его сохранить. При этом брезгуя экологией, здравым смыслом и экономическим расчетом. Если пытаться восстановить Мотовелозавод, как приказал Лукашенко, это станет повторением варианта с тракторным заводом – когда прибывший туда Головченко заявил, что





Если в Мотовело будут закачиваться бюджетные деньги – мы получим очередной «висяк», как это было в случае с другими «модернизациями». Но 3-4 года, пока будет длиться этот «проект», чиновники, управленцы (и немногочисленные оставшиеся работники завода) будут получать стабильную зарплату.





А что будет на выходе никого не волнует – для них проект интересен только до тех пор, пока осваиваются деньги. А дальше они превращаются в иждивенцев бюджета и просителей дополнительных льгот.





Вопрос в том, что Мотовелозавод сам по себе не способен разорить белорусский бюджет, но дело-то в том, что он не один такой!





А поскольку таких «успешных» предприятий 200-500, и в это число входят такие гиганты, как БМЗ, МПЗ, Тракторный, «Гомсельмаш», то общими слаженными действиями они тянут из бюджета 10-15%.





А это огромная сумма и ежегодная потеря таких денег является для бюджета серьезным обременением и лишает правительство свободы маневра в плане снижения налоговой нагрузки и создания полноценных условий для развития экономики.





Долговая пирамида

– ЗВР сокращаются из-за выплат старых долгов – это пирамида – сегодня мы платим за те неликвидные программы, инвестиционные проекты, которые должны были обеспечить стране прибыль и обеспечить устойчивость бюджета. Но – не получилось…





Не беда, у чиновников всегда есть много идей, как распились бюджетные деньги. И Мотовелозавод – одна из таких идей.





Поскольку список таких промышленно-аграрно-логистических лоббистов не кончается, то вопрос лишь в том, когда бюджет будет настолько опустошен, чтобы на полную включать печатный станок с прекрасно знакомыми для белорусов последствиями в виде инфляции и девальвации.





Легитимность = кредиты

Насколько велика вероятность того, что указы под грифом ДСП (по которым в убыточные предприятия закачивают миллиарды рублей) выльются в скачок курса?





– Думаю, что в этом году без существенного смягчения монетарной политики не обойдется. Резервы за полгода будут потрачены на сохранение старого курса, а так как я не вижу желания правительства провести секвестр государственных инвестиционных программ, создать полноценный инвестиционный климат, я думаю, что будет включен печатный станок.





Тогда прощай относительная экономическая стабильность. Краткосрочные интересы вышеуказанных группировок будут превыше интересов бюджета, страны. Единственное, что пока останавливает власти – это то, что как внешний, так во многом и внутренний долг номинирован в валюте.





Поэтому девальвация белорусского рубля – это ослабление прежде всего позиций государства. И это тормоз, который будет балансиром между попытками переложить бремя фискальной ответственности на потребителей и малый бизнес, увеличить денежную массу до неприличного уровня.





Теоретически можно допустить, что российская власть даст нам 3 миллиарда долларов, что Китай подкинет 1-2 миллиарда не юаней, что под залог своих акций «Беларуськалий» что-то возьмет взаймы.





Но, исходя из нынешней ситуации, для белорусской власти с таким уровнем легитимности эти кредиты маловероятны.