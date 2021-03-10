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Станюта о песне для "Евровидения": И как теперь уснуть после этого шэдэвра?

10.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная гимнастка Мелитина Станюта оценила песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста».

«Не смогла это дослушать. Как теперь уснуть после этого шэдэвра?» – написала Станюта.




Группа исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. 

Лидер группы Дмитрий Бутаков ранее заявлял, что ему «сложно принять Беларусь как отдельное самостоятельное государство»
 
 
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Известная гимнастка Мелитина Станюта оценила песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста».
 
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