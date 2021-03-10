«Не смогла это дослушать. Как теперь уснуть после этого шэдэвра?» – написала Станюта.

















Группа исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.





Лидер группы Дмитрий Бутаков ранее заявлял, что ему «сложно принять Беларусь как отдельное самостоятельное государство»