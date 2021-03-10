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Станюта о песне для "Евровидения": И как теперь уснуть после этого шэдэвра?
Источник материала: Партизан
Известная гимнастка Мелитина Станюта оценила песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста».
«Не смогла это дослушать. Как теперь уснуть после этого шэдэвра?» – написала Станюта.
Группа исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
Лидер группы Дмитрий Бутаков ранее заявлял, что ему «сложно принять Беларусь как отдельное самостоятельное государство»
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Известная гимнастка Мелитина Станюта оценила песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста».
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