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Доллар отказывается дорожать дальше. Что происходит?

10.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На самом деле, рубль все еще находится в подвешенном состоянии. Поэтому говорить о какой-то стабилизации курсов сейчас рано.

Однако можно объяснить и пассивную позицию американской валюты, которая вроде бы хотела дорожать, но «отказалась» от этой затеи. Что творится на валютных рынках?

Тесная зависимость белорусского рубля от российского сохраняется, и сегодня мы повнимательнее присмотримся к тому, чем живет в данный момент «россиянин».

Да, ему пообещали пакет не самых сладких санкций со стороны США и Великобритании, но пока этот вопрос завис в воздухе. Оставшись без конкретики, инвесторы продолжают проявлять интерес к рублевым активам, что на руку российской валюте.

Вместе с тем, не стоит забывать, что поведение инвесторов за прошедшие два месяца 2021 года сильно изменилось. Теперь на рынке преобладает не «жадность», а «осторожность». И в любой момент может начаться бегство из активов РФ.

Еще одна сильная поддержка для рубля — дорогая нефть. Brent хоть и подешевела в понедельник более чем на доллар, все равно торгуется в районе 70 долларов за баррель, что создает благоприятный фон для российского рубля, который на этом фоне укрепляется.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На самом деле, рубль все еще находится в подвешенном состоянии. Поэтому говорить о какой-то стабилизации курсов сейчас рано.
 
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