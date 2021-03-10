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Жители Беларуси рассказали о своих начальниках
Источник материала: БДГ
Поисковая система вакансий выяснила, что 57% жителей Беларуси недовольны своими начальниками.
По данным GorodRabot.by, 57% граждан Беларуси видят в своих начальниках только отрицательные качества.
Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.by с 1 по 7 марта 2021 года, в опросе приняли участие 1780 жителей Беларуси.
Какой у вас начальник ‒ результаты опроса:
По данным опроса поисковой системы вакансий GorodRabot.by, 43% белорусов ценят своих начальников за положительные качества, а 57% видят в руководителях прежде всего отрицательные черты характера.
23% опрошенных отмечают, что начальник заботится о сотрудниках, 20% заявили, что он умен, прекрасно разбирается в своем деле и отличный профессионал.
Негативных отзывов о начальниках оказалось больше.
25% участников опроса считают, что начальник ни в чем не разбирается.
18% опрошенных пожаловались на занудство руководителя, а 14% отметили агрессивное поведение по отношению к подчиненным.
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Поисковая система вакансий выяснила, что 57% жителей Беларуси недовольны своими начальниками. По данным GorodRabot.by, 57% граждан Беларуси видят в своих начальниках...
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