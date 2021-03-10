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Антон Мотолько. Фото Сергея Гудилина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В отношении блогера Мотолько возбудили уголовное дело Его подозревают в подготовке массовых беспорядков.

СК перечисляет следующие преступления, к которым может быть причастен- массовые беспорядки;- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;создание экстремистского формирования;- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.Сообщается, что в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении «гражданина Республики Беларусь А. Мотолько» «в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск».