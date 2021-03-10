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В отношении блогера Мотолько возбудили уголовное дело
Источник материала: UDF
Антон Мотолько. Фото Сергея Гудилина
Согласно сообщению СК, имеются «доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений».
СК перечисляет следующие преступления, к которым может быть причастен Антон Мотолько:
- массовые беспорядки;
- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;
- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;
создание экстремистского формирования;
- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Сообщается, что в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении «гражданина Республики Беларусь А. Мотолько» «в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск».
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Его подозревают в подготовке массовых беспорядков.
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