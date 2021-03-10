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Евро и доллар второй день дешевеют к белорусскому рублю утром 10 марта
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,6075 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но общее ослабление американской валюты составило лишь 0,0030 BYN.
Курс евро упал ещё на 0,00019 BYN до 3,0979 BYN/EUR.
Евро дешевеет уже четвёртые торги подряд. Его стоимость за это время рухнула на 0,0550 BYN до минимума за 48 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0046 BYN до 3,5212 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль сегодня дорожает к доллару, курс которого опустился до 74,05 российских рублей. Вчера в это же время доллар стоил 74,41 российских рублей.
Евро упал до минимума за полгода — 87,96 российских рублей.
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Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,6075 BYN/USD.
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