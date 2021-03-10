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Евро и доллар второй день дешевеют к белорусскому рублю утром 10 марта

10.03.2021 11:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро и доллар второй день дешевеют к белорусскому рублю утром 10 марта
Иллюстративное фото
Торги во вторник на БВФБ открылись укреплением белорусского рубля к доллару и евро, российский рубль, напротив, подорожал. Стоимость корзины валют выросла на 0,03%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:26:

Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,6075 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но общее ослабление американской валюты составило лишь 0,0030 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,00019 BYN до 3,0979 BYN/EUR.

Евро дешевеет уже четвёртые торги подряд. Его стоимость за это время рухнула на 0,0550 BYN до минимума за 48 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0046 BYN до 3,5212 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль сегодня дорожает к доллару, курс которого опустился до 74,05 российских рублей. Вчера в это же время доллар стоил 74,41 российских рублей.

Евро упал до минимума за полгода — 87,96 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,6075 BYN/USD.
 
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