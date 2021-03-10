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Казахстан готов расширять потенциал ОДКБ
10.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, сообщает пресс-служба Акорды.
Генсек проинформировал казахстанского лидера о положении дел в ОДКБ и перспективах ее развития. Также в ходе встречи рассматривались вопросы, касающиеся ключевых направлений работы военно-политической организации.
Ранее Казахстан выступил с инициативой учреждения Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.
В этой связи Станислав Зась рассказал президенту Казахстана о работе, которую ведет секретариат ОДКБ по реализации предложений официального Нур-Султана.
"Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития Организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала", - говорится в сообщении Акорды.
Накануне Станислав Зась провел встречи с главой министерства обороны страны Нурланом Ермекбаевым и заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.
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Инициатива казахстанской стороны об учреждении Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества в настоящее время...
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