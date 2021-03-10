Правда ли, что кофе вредно пить сразу после пробуждения

Источник материала: Tut.by

Кофе — один из самых популярных напитков, которым многие привыкли начинать утро. Тем не менее, можно встретить мнение , что это неправильный подход и первую чашку бодрящего напитка нужно отложить на несколько часов после пробуждения. Healthline собрал доводы за и против с точки зрения науки.



Фото: pixabay.com

Когда пить первую чашку кофе за день?

Многие привыкли выпивать кофе сразу после подъема. Однако некоторые предполагают, что такое употребление этого напитка снижает его бодрящий эффект, поскольку утром уровень гормона стресса кортизола находится на пике .

Кортизол — это гормон , повышающий бдительность и концентрацию. Он также участвует регулировании метаболизма, реакции иммунной системы и артериального давления.

Гормон следует ритму , характерному для вашего цикла сна и бодрствования: пик наступает через 30−45 минут после подъема, уровень медленно снижаются в течение дня.

Таким образом, можно предположить, что, если вы пьете кофе для того, чтобы взбодриться, лучше делать это не сразу после подъема, а ближе к позднему утру, когда уровень кортизола снижается.

Для большинства людей, которые встают около 6.30 утра, это время между 9.30 и 11.30.

Хотя такой подход звучит логично, на сегодня нет ни одного серьезного исследования, где в реальности бы наблюдался более сильный энергетический эффект у кофе поздним утром — по сравнению с его употреблением сразу после подъема.

Еще одна причина, по которой советуют выпить утренний кофе позже, заключается в том, что кофеин может повысить уровень кортизола — в то время, когда он и так на пике. Повышенный уровень кортизола в течение длительного времени может ослабить вашу иммунную систему , вызывая проблемы со здоровьем.

Тем не менее, не проводились долгосрочные исследования последствий для здоровья из-за повышенного кортизола от употребления кофе. Более того, вызванное кофеином повышение уровня кортизола, как правило , снижается у людей, которые регулярно потребляют кофеин.

Подытожим: если вам нравится пить кофе после пробуждения, а не через несколько часов после этого, так и поступайте — с большой долей вероятности это не вредит организму. А если вы хотите изменить свой утренний ритуал, попробуйте отложить напиток на более позднее время: может оказаться, что такой прием кофе дает вам больше энергии.

А когда пить последнюю?

Кофеин может способствовать бодрствованию и повысить работоспособность, но у некоторых людей он также может вызывать проблемы со сном.

Стимулирующий эффект кофеина из кофе длится 3−5 часов , и в зависимости от индивидуальных особенностей примерно половина всего потребляемого кофеина остается в вашем теле через 5 часов после употребления напитка.

Поэтому употребление кофе поздно вечером, например, во время ужина, может вызвать проблемы со сном. Чтобы избежать негативного воздействия, рекомендуется избегать употребления кофеина перед сном — а лучше, за 6 часов до сна .