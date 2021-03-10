«Хотела быть лидером». Девушка с инвалидностью вернулась в родную школу, чтобы стать там учителем английского

Источник материала: Tut.by

Четыре года назад 21-летняя Лия Герасименок закончила среднюю школу № 111 в микрорайоне Лошица, где училась с первого класса. Мама привезла девочку на линейку в инвалидной коляске. У Лии спастическая дисплегия 3-ей степени (при сохранности интеллекта), она не может самостоятельно передвигаться, есть затруднения с речью, и поэтому ей необходимо постоянное сопровождение. Мама Наталья находится с дочкой практически 24/7. Вот и сейчас они вместе переступили порог родной школы, чтобы вспомнить, как прошло детство Лии, что помогло получить профессию и найти любимое дело, несмотря на серьезный диагноз.





«В школе Лию даже ругали и просили сбавить темп»

— Ты совсем не изменилась! — учителя и директор с радостью обнимают девушку и ее маму как родных людей. По-другому и быть не могло: за 10 лет вместе пережили все трудности и победы. Когда Лия пришла в первый класс, школа только-только открыла двери. Вместе с Лией в первый класс пошли еще три ребенка с инвалидностью. Для Лии все сложилось удачно: школа рядом с домом, в новом здании создана безбарьерная среда — удобные пандусы, внутри лифт, благодаря которому девушка свободно перемещалась по всем этажам во время учебного дня.

Директор школы Светлана Протасевич вспоминает, что ее всегда удивляло, как Лия серьезно относилась к учебе.

— Она проявляла себя как настоящая труженица. Я преподавала у нее физику и всегда поражалась, как Лия погружалась в сложный предмет. Решала все задачи, все читала, пыталась изучить науки если не досконально, то очень ответственно. В какой-то момент даже начало садиться зрение — так много она читала, — рассказывает Светлана Протасевич и тут же протягивает журнал с ее оценками — сплошь девятки и десятки!

С первого дня работы в школе № 111 используют инклюзивные подходы в образовании. Чтобы сформировать максимально комфортную среду, школа включилась в Республиканский инновационный проект по формированию толерантного отношения социума к детям с инвалидностью, в штате появились помощники воспитателей (они сопровождают детей, которым нужна помощь в передвижении), учителя-дефектологи.

— Самое главное — преодолеть психологический барьер. Именно руководство школы должно первым принять таких детей. Тогда их примет и педагогический коллектив, и родители, и другие дети.





— Даже если в школе все складывается удачно, то в будущем люди с инвалидностью часто не могут получить профессию. Выбор специальностей небольшой, есть сложности с устройством на работу. Как думаете, почему у Лии все получилось?

— В один момент мы поговорили с мамой и пришли к решению, что есть вариант получения средне-специального образования в лингвогуманитарном колледже при МГЛУ.

Для поступления было достаточно хорошего среднего балла аттестата — с этим проблем не возникло. Съездили на встречу к ректору и предупредили, что в следующем году к ним собирается поступать такая девушка. Все-таки важно было это обозначить, чтобы как минимум учебное заведение могло позаботиться о безбарьерной среде.

Наталья, мама Лии, честно признается, что о варианте закончить школу и остаться дома в семье тоже думали. У большинства детей с инвалидностью мало перспектив получить профессию и устроиться на работу. Даже если болезнь не задевает интеллектуальную сферу развития, из-за физического ограничения требуется постоянное сопровождение.





— Я знаю родителей, которые так и говорят: а какой смысл идти учиться дальше? Все равно работать не будет. И в наш адрес я слышала то же самое. Школа играет в жизни таких детей огромную роль. Но как же дальнейшая жизнь? То, что дочка занимается любимым делом и работает — это большое везение.

Многие тоже так подумают, но только близкие и учителя знают, что осталось за кадром успешной истории. У Лии всегда была насыщенная жизнь — занятия в модельной школе, бассейн, ЛФК, бальные танцы, театральные постановки, допоздна сидела с уроками, чтобы сделать все на отлично. Мама Лии шутит, что в школе ее даже ругали и просили сбавить темп постоянных активностей.

— Ей хотелось быть лидером. Чтобы оценки лучше всех, во всем принимать участие. Я всегда это поощряла и никогда не зацикливалась на коляске. Всегда воспитывала ее как обычного ребенка. Можешь, не можешь — надо. Это помогло ей хорошо окончить школу и получить среднее образование. Она всегда была очень замотивирована.

После окончания колледжа Лия даже пришла в родную школу на практику как молодой учитель — преподавала английский язык детям в 3−4-х классах, проводила внеклассную работу. А сейчас Лия руководитель кружка по английскому языку в Республиканском центре для детей-инвалидов, где проходят реабилитацию ребята со всей страны.

«Одноклассники разбивали копилки, чтобы помочь ей сделать операцию»

В школе всегда удивлялись, как легко Лия сходилась с детьми. Если первые дни с инвалидной коляской помогали управляться учителя и помощники, то вскоре активно подключились одноклассники. Ребята научились управлять коляской, ставить на тормоз, переставлять. Буквально в очередь становились, чтобы помогать.

— Рядом с ней дети становились добрее, всегда спешили на помощь. С одной стороны, Лия чувствовала себя увереннее среди детей, с другой — сами дети очень раскрывались рядом с ней, — первая учительница Лии, Ольга Павич, с теплотой вспоминает это время и до сих пор уверена, что любой взрослый мог бы позавидовать настойчивости, с которой училась девочка. — Правильно она мне сегодня сказала: «Нужно верить в себя и быть очень настойчивым, тогда можно достичь результатов».





В школе часто вспоминают, в каком приподнятом настроении и с улыбкой на лице Лия приходила в школу. Ее то и дело ставили в пример другим: «Дети, учитесь жить, ценить каждый момент!». Как-то поинтересовались у мамы, как она справляется? В ответ прозвучало: «Это же моя радость!»

Наталья до сих пор благодарна школе и классу Лии, когда они откликнулись в трудный момент. Дочке нужно было делать срочную дорогостоящую операцию в Туле. На тот момент мама растила Лию одна, и ждать помощи было неоткуда. Как только об этом стало известно в школе, одноклассники разбивали свои копилки и приносили деньги. Благодаря этой помощи поездка успешно состоялась.

Но мама честно признается, что все равно долго не могла избавиться от страха, все ли хорошо сложится у дочери в школе.

— Вы представляете, что такое отправить ребенка с инвалидностью в школу, когда есть опасения, что дети могут быть жестокие, родители не примут. Сможет ли она? Вдруг не справится с программой? Но у меня не было других вариантов, я должна была ее научить жить с людьми. Я хотела, чтобы она была с детьми, умела общаться.

Все дети разные, но реализовать себя может каждый

В этом учебном году в школе № 111 в интегрированных классах обучается 18 детей с инвалидностью. У восьми из них есть нарушения функции опорно-двигательного аппарата.

— Организация интегрированного обучения позволяет создать все необходимые условия, чтобы дети с особенностями психофизического развития получили необходимую помощь. Ребенок учится в общеобразовательной школе, но при этом чувствует себя полноценным среди сверстников, и в будущем сохраняет чувство полноценного члена общества, — говорит учитель-дефектолог школы № 111 Юлия Грамович. — Главное, не сравнивать ребенка с другими детьми. Замечать малейшие успехи, хвалить его, оценивать прогресс относительно него самого, чтобы это было стимулом для дальнейшего обучения.

По словам директора, в школе стараются строить образовательный процесс так, чтобы любой ребенок выбрал направление, в котором ему интересно развиваться, все получили достойное образование и реализовали свои таланты.





— Моя задача как директора создать условия для обучения всех детей. Если у меня в классе учится ребенок, контрольную которого я проверяю дольше остальных, я все равно докопаюсь до сути, что ученик хотел сказать своим решением. У нас учатся и дети с особенностями психофизического развития, и «стобалльники». Дети все разные, наша учительская задача — найти подход, чтобы ребенок в этих условиях смог себя максимально реализовать, — подчеркивает Светлана Протасевич.

Лия с ностальгией вспоминает школьные годы и благодарит учителей за уверенность в себе и своем будущем:

— Я с большой теплотой вспоминаю свой первый звонок. Одноклассники были дружелюбны, учителя приветливы. Когда я только пришла в школу, мне казалось, что она очень большая — уютные кабинеты, большой актовый зал. Я никогда не забуду своих первых учителей. Благодаря им я никогда не чувствовала себя лишней. В школе нашла очень много друзей, с которыми мы до сих на связи в интернете. То, кем я сейчас являюсь, во многом заслуга моих учителей.

— Довольны профессией, которую выбрали?

— Очень довольна! Английский мне нравился с первого класса. В детстве мама купила книгу, которую я сама выучила за две недели, а потом ко мне приходил заниматься репетитор. Мне очень нравится моя работа. С детьми никаких сложностей не возникает, потому что очень хочу работать с такими людьми, как я сама. Я хочу заниматься этим всю жизнь. Когда я ходила в модельную школу, познакомилась с человеком, который был преподавателем по дефиле. Он мне сказал: «Верь в себя, и все получится!». И это мой девиз по жизни.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании «Просто дети в школе» в поддержку детей с инвалидностью и их семей. Одна из ключевых целей кампании — изменение отношения и поведения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию. Кампания «Просто дети в школе» реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.