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Ученые раскрыли одну из тайн загадочной Долины кувшинов в Лаосе

10.03.2021 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые наконец узнали истинную эпоху огромных таинственных объектов на лаосской Долине кувшинов. Об этом пишет Science Alert.


Первая площадка долины Кувшинов. Фото: wikimedia.org

Долина кувшинов — группа площадок с огромными каменными объектами в Лаосе, в провинции Сиангкхуанг. В Долине кувшинов находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам. В 2019 году Долине Кувшинов был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это довольно загадочный объект — у некоторых «кувшинов» есть крышки, но большинство открыты небу. Первоначальное предназначение этих объектов до сих пор окутано тайной, а само значение забыто. В течение нескольких десятилетий исследователи предполагали, что кувшины были частью доисторической практики захоронения. Местные легенды и предания предполагают, что кувшины, порой доходящие до трех метров высоты, использовались, среди прочего, для хранения еды, алкоголя и дождевой воды.

По трагическим причинам современным археологам было практически невозможно изучить эти места и узнать правду. Лаос все еще несет ужасное наследие миллионов неразорвавшихся бомб, сброшенных ВВС США в 1960-х годах. По сей день сотни ни в чем не повинных лаосцев умирают каждый год, спустя десятилетия после официального завершения конфликта. Таким образом, тайна кувшинов остается нераскрытой, поскольку исследовано менее 10 процентов мегалитов, говорят исследователи.

Однако в последние годы начались экспедиции в избранные безопасные места, и теперь археологи делают важные открытия об этих необычных объектах, некоторые из которых стоят отдельно, а другие собраны в большие группы.

До недавних пор было неизвестно, когда кувшины были впервые размещены на равнине или откуда был взят камень. Но согласно анализу, проведенному с использованием метода оптически стимулированной люминесценции для определения возраста древнего камня, скорее всего кувшины были размещены еще в конце второго тысячелетия до нашей эры.

В некоторых частях долины нашли человеческие скелеты или фрагменты костей — они также были датированы с помощью радиоуглеродного датирования, и оказалось, что они появились там значительнее позже, между 9−13 веками нашей эры.

Представленные данные свидетельствуют о том, что размещение мегалитов предшествовало погребальной деятельности, позже развернутой вокруг кувшинов, что указывает на повторное использование мест и непреходящее ритуальное значение.

Изучение мегалитов на одном участке также позволяет предположить, что с наибольшей вероятностью карьер, откуда брали камни, находился в 8 км от того места, где разместили кувшины. То есть, древние строители могли транспортировать объекты, по некоторым ценкам, весившие более 30 тонн.

Однако зачем эти кувшины поставили изначально, и как они сохранили свое местоположение, все еще непонятно.

 
 
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В Долине кувшинов находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам.
 
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