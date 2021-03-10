«Рефлексия и реакция»: «Штабу протеста надо планировать как минимум несколько сценариев»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитики отмечают, что события 25-28 марта будут во многом определяющими, от них зависит динамика протеста на оставшуюся весну и роль лидеров протеста в ней.

Телеграм-канал Рефлексия и реакция поясняет.

«С позиции лидеров протеста акцию нельзя не проводить, потому что:

1. Для национально-ориентированного ядра эта дата сакральна и часть людей выйдет потому что выходит всегда;

2. В целом уровень неприятия режима в обществе не ослабевает, поэтому запрос на протест сохраняется, но «пару» некуда быть спущенным;

3. Сила лидеров в вынужденной эмиграции (в первую очередь Тихановской) зиждется на подкреплении в виде улицы. Нет улицы = нет силы у Тихановской. Она вынуждена показывать улицу чтобы сохранять субъектность.

Вместе с тем, есть обстоятельства, которые существенно осложняют проведение акции 25-28 марта:

1. Тотальная зачистка всего, до чего могут дотянутся руки репрессивных органов, в первую очередь любых организаторов, лидеров ячеек, админов чатов и т.п. Высокое репрессивное давление всех остальных . Цена выхода на улицу сейчас ощутимо выше, чем в августе-октябре.

2. Разочарование части актива акциями, отсутствием видимого результата, как следствие – отсутствие смысла идти на акции, рискуя свободой и здоровьем. «Если уж идти, так на последний бой».

3. 25 марта будний день. Кроме того, если для национально ориентированной части эта дата сакральна, то для протестной части вне чёткого национального нарратива это скорее «просто дата», и эта часть не будет готова на жертвы ради даты как символа.

4. Любые запланированные акции хорошо планируются и силовиками. Можно ожидать полную мобилизацию в эти числа, судя по риторике, аналогичную мобилизации 9 августа, т.е. силовиков будет очень много, они будут экипированы, мобильны и готовы.

Как следствие – если акцию проводить по принципу лета-осени 2020 (собираемся во время Х в точке У, а дальше как пойдёт), то её с немалой долей вероятности ждёт провал, разгром актива и демотивация протестующих на дальнейшие уличные действия. Вероятность сбора сотни тысяч в Минске крайне мала (если не случится мощных триггеров, например девальвация или пропажа валюты в обменниках, тогда может быть и сотня). Урок несбора на протесты в центре во время ВНС тому пример.

Возможность разрешения/неразрешения легальной акции властями создаёт им дополнительный инструмент управления ситуацией. Это значит, штабу протеста надо планировать как минимум несколько сценариев. Это всё будет серьёзным тестом на зрелость протестных структур, на способность быстро координироваться и действовать нестандартно.

Успехом со стороны протеста будет считаться проведение яркой массовой акции (либо серии акций) без существенных задержаний, либо изменение внутриполитической динамики, если будут задействованы скрытые, неуличные инструменты (например, громкие отставки, заявления, сливы, переходы на сторону протеста, ставка на сбой репрессивной машины в узких местах и т.п.).

В случае неуспеха (захват остатков актива без явного изменения динамики), грядет очередная волна депрессии и протест будет вынужден из проактивной стратегии переходить в реактивную, в спящее ожидание мощных внешних и внутренних триггеров для возобновления протеста, падение политического интереса к заграничным штабам.

«Победную весну» в таком случае будет сделать очень непросто без сверхблагоприятных сторонних факторов».