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Семья погибла на пожаре в Глусском районе

10.03.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла в деревне Степановка накануне глубокой ночью.

Семья погибла на пожаре в Глусском районе
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в дежурной части МЧС, информация о горении жилого дома поступила в 04:59.

В ходе тушения огня спасателями были обнаружены тела 80-летней хозяйки жилища и ее 61-летнего сына.

Также сообщается, что во вторник огонь унес жизнь 51-летней жительницы Глуска. Спасатели смогли ее вынести из горящего дома и передать «скорой». Однако ожоги и отравление продуктами горения оказались в дальнейшем не совместимыми с жизнью — женщина через пару часов умерла в больницы.

Всего, по данным МЧС, за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси на пожарах погибли шесть человек, а с начала года — 223 (за аналогичный период прошлого года — 143).

 
 
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Трагедия произошла в деревне Степановка накануне глубокой ночью.
 
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