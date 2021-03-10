Семья погибла на пожаре в Глусском районе

Трагедия произошла в деревне Степановка накануне глубокой ночью.



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Как сообщили в дежурной части МЧС, информация о горении жилого дома поступила в 04:59.

В ходе тушения огня спасателями были обнаружены тела 80-летней хозяйки жилища и ее 61-летнего сына.

Также сообщается, что во вторник огонь унес жизнь 51-летней жительницы Глуска. Спасатели смогли ее вынести из горящего дома и передать «скорой». Однако ожоги и отравление продуктами горения оказались в дальнейшем не совместимыми с жизнью — женщина через пару часов умерла в больницы.

Всего, по данным МЧС, за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси на пожарах погибли шесть человек, а с начала года — 223 (за аналогичный период прошлого года — 143).