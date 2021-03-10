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Блогера Мотолько обвинили в "экстремизме". "Экстремистское формирование" - это дворовые чаты

10.03.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет утверждает, что располагает "доказательствами причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений".

Блогера Мотолько обвинили в "экстремизме". "Экстремистское формирование" - это дворовые чаты
В частности, по информации СК, в ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск.

"В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера Мотолько к совершению  ряда преступлений, а именно:

- массовые беспорядки;

- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;

- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;

- создание экстремистского формирования;

- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь," - говорится в сообщении СК.

"В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по  ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала. 

В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении А. Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала. 

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности А. Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им. 

Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.3611 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - утверждается в сообщении СК.
 
 
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Следственный комитет утверждает, что располагает "доказательствами причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений".
 
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