Андрей Егоров: Есть факторы, которые заставят людей выйти

"Для власти опасной является любая самоорганизация граждан. Они подозревают в любом сообществе, тех же дворовых инициативах или независимых профсоюзах, протестную активность, — рассказал Андрей Егоров в интервью Еврорадио.





- Ситуация напоминает то, что было в 2006 году, когда прошла тотальная зачистка вообще любого пространства для сбора людей. Какое-то время в Минске невозможно было найти помещения, где можно было бы провести семинар или просто посмотреть кино вместе 20 гражданам.





Только позже появились разные пространства, галереи, кофейни, где стало возможным организовать такое мероприятие.





И если сейчас данный тренд продолжится, то мы получим то же самое, когда любая активность, не важно, зарегистрированная организация что-то проводит или нет, если она имеет для власти подозрительный характер по каким-то приметам, может быть нейтрализована и подавлена, а людей могут арестовать по различным надуманным причинам", — говорит аналитик.





По его мнению, страх и запугивания могут стать ключевыми факторами для тех, кто откажется выйти на протесты весной.





"Возможность попасть под репрессии станет причиной того, что гражданская активность весной будет значительно меньше, чем осенью.





Есть не только физические репрессии и возможность попасть под них, но и страх, с этим связанный. И не только рациональный страх, что вы можете выйти из дома и вас могут схватить, но и нерациональный, который тиражируется через социальные сети.





Также уровень политической мобилизации снижает непонимание смысла «зачем». Люди задумываются: мы выходили много раз и что? У них меньше уверенности в том, что этот очередной раз им нужен, что он что-то даст.





С другой стороны, есть факторы, которые все-таки заставят людей выйти. Это гражданская ответственность, ощущение несправедливости того, что происходит в стране, неразрешимость конфликта, политического кризиса.





Согласно социологическим исследованиям, протестные настроения у людей не уменьшились, 70-80% аудитории все равно настроены на долговременную борьбу и на выход на протесты", — отметил политолог.







