Когда не до законов: в 2020 году коррупционерами заниматься было некогда

При этом, по данным Верховного суда РБ, к различным срокам лишения свободы были приговорены только 332 человека, то есть примерно половина осужденных за коррупцию.





Всего же в 2020 году белорусскими судами рассмотрено дел 32 010 дел с вынесением приговора. Осуждены были 34 572 человека.





Из них за преступления против жизни и здоровья было осуждено 2 398 человек, за убийство 291 человек, за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения — 681, за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения — 315, за умышленное причинение легкого телесного повреждения — 460.





За преступления против половой неприкосновенности или половой свободы в Беларуси в прошлом году осудили всего 325 человек. А за преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних — 5 963.





Больше всего людей в нашей стране в прошлом году было осуждено за преступления против собственности — 13 346 человек. Это немногим больше третьей части всех осужденных. Из них за кражу осудили 8 760 человек, за грабеж — 1 051, за разбой — 110, за хищение посредством использования компьютерной техники — 1 506 человек.





Таким образом, обычные кражи пока в Беларуси совершаются и раскрываются намного чаще, чем с помощью высоких технологий, хотя последние привлекают все большее внимание.





За преступления против порядка осуществления экономической деятельности в 2020 году было осуждены 181 человек. Из них за уклонение от погашения кредиторской задолженности — всего 14 человек, а за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов 78 человек.





Неуплата налогов в Беларуси то ли не особенно широко распространена, то ли власти лояльно относятся к подобного рода преступлениям.





За преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта в 2020 году были осуждены 1 415 человек. За преступления, связанные с наркотиками, 2 002 человека.





За преступления против общественного порядка и общественной нравственности осуждены 2 206 человек.





За преступления против интересов службы осудили всего 631 человек, из которых за получение взятки — 233, а за дачу взятки — 152 человека.