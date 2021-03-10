Оптика наняла кошку-модель, чтобы дети не стеснялись очков. И это работает!

Источник материала: Tut.by

Владелица магазина оптики из Меканиксберга, США, придумала, как помочь малышам преодолеть их нелюбовь к оправам и линзам. В этом ей помогает кошка по кличке Трюфель, пишет twizz.ru.





Кошка по кличке Трюфель появилась в семье американки Даниэллы Кралл в 2016 году. Малышку взяли из приюта, и она оказалась очень умной. Кошка быстро запомнила команду «сидеть», а также научилась давать людям пять. Даниэлла решила, что такому таланту не стоит пропадать дома, поэтому решила взять Трюфель к себе на работу в магазин оптики.





Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Хозяйка объяснила, что помощь Трюфель нужна, когда маленькие клиенты отказываются примерять очки - она предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.





Даниэлла рассказала, что кошка полностью меняет мнение маленьких клиентов об очках:

— Одна трехлетняя девочка никак не хотела примерять очки. В ее семье никто их не носил, а еще она только что пришла от врача, поэтому не хотела их надевать. Но как только ей показали, как очки выглядят на Трюфель, девочка тут же захотела попробовать сразу несколько пар.





У самой кошки есть около 20 пар оправ, которые подходят ей по размеру. Она может снять их в любой момент, но иногда даже засыпает в них. В очках, которые носит Трюфель, нет линз (кроме солнцезащитных пар), поэтому никакого дискомфорта такой аксессуар кошке не доставляет.