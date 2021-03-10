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Антон Мотолько: «Четыре уголовных статьи? Долго же вы их клепали»
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный белорусский блогер ответил силовикам, а также поделился планами.
Фото Радыё Свабода
– Четыре уголовных статьи? Долго же вы их клепали. В целом, ничего неожиданного, про то, что потиху сочиняют материалы к уголовным делам, я знал еще в сентябре (спасибо сестре тети уборщицы из ОАЦ), что запрашивают в банках данные по моим «активам» и поступлениям (а там тоже все чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь. Но все тщетно, – написал в своем телеграм-канале
Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. – это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать.
Я готов ответить за все свои действия перед судом. Но это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя «судом». Благо, адвокат есть с 2017 года.
И последнее. Я люблю Беларусь и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой. Жыве Беларусь!
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Известный белорусский блогер ответил силовикам, а также поделился планами.
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