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Антон Мотолько: «Четыре уголовных статьи? Долго же вы их клепали»

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный белорусский блогер ответил силовикам, а также поделился планами.

Антон Мотолько: «Четыре уголовных статьи? Долго же вы их клепали»

Фото Радыё Свабода

– Четыре уголовных статьи? Долго же вы их клепали. В целом, ничего неожиданного, про то, что потиху сочиняют материалы к уголовным делам, я знал еще в сентябре (спасибо сестре тети уборщицы из ОАЦ), что запрашивают в банках данные по моим «активам» и поступлениям (а там тоже все чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь. Но все тщетно, – написал в своем телеграм-канале МотолькоПомоги Антон Мотолько, которого СК Беларуси намерено объявить в международный розыск. – 9 июля я выехал из Беларуси. Это пришлось сделать по настоятельной просьбе коллег из @iSANS_Belarus, которые опасались моего задержания (как это произошло с Игорем Лосиком 25 июня).

Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. – это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать.

Я готов ответить за все свои действия перед судом. Но это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя «судом». Благо, адвокат есть с 2017 года.

И последнее. Я люблю Беларусь и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой. Жыве Беларусь!

На вопрос Онлайнер, считает ли сам блогер себя виновным в каком-то из преступлений, перечисленных Следственным комитетом, Антон Мотолько ответил так: «С удовольствием прочитаю все в материалах дела. Пусть присылают в бота».

 
 
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Известный белорусский блогер ответил силовикам, а также поделился планами.
 
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