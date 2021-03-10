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На седьмой день можно умереть. Беларус с 3 марта держит в СИЗО сухую голодовку: что известно о его состоянии?
Источник материала: KYKY>
3 марта прямо в суде музыкант из Гродно Игорь Банцер объявил сухую голодовку – это был его протест против собственного политического преследования. Рассказываем, что известно о деле Игоря и как голодовка грозит его здоровью.
41-летний Игорь Банцер – лидер стрит-панк-группы Mister X. Он женат и воспитывает троих детей. За время протестов Игорь отсидел 18 суток за участие в несанкционированных митингах. 20 октября 2020-го к музыканту пришли с обыском в рамках уголовного дела – с того времени он находится в СИЗО.
Игоря обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, ночью 5 сентября он якобы голый танцевал перед милицейской машиной, из-за чего якобы пострадал водитель-милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Что интересно, у Богдевича к Игорю претензий нет. Но следствие считает, что музыкант «умышленно выражал неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом».
Суд по делу Игоря только начался 3 марта, тогда он и решил объявить сухую голодовку. Процесс продлится 12 марта – на десятый день голодовки.
«Игорь пойдет до конца»
Cухая голодовка – это полный отказ от еды и любой жидкости, в том числе, воды. Во время такой голодовки уже на третьи сутки в организме человека начинаются серьезные проблемы. Как
Состояние Игоря его жена – Анжелика Орехво – описывает так: «Слабеет, бодрый, решительный». По словам Анжелики, вечером 9 марта с ее мужем встречался адвокат – Игорь не отказался от своего заявления и продолжает сухую голодовку.
Банцер уже объявлял голодовку, это было в конце августа прошлого года, но тогда она не была сухой.
Также Анжелика
Написать Игорю письмо можно по адресу: 230023 Гродно, тюрьма №1, Кирова, 1, Банцеру Игорю Романовичу.
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На седьмой день можно умереть. Беларус с 3 марта держит в СИЗО сухую голодовку: что известно о его состоянии?
3 марта прямо в суде музыкант из Гродно Игорь Банцер объявил сухую голодовку – это был его протест против собственного политического преследования. Рассказываем,...
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