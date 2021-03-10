На седьмой день можно умереть. Беларус с 3 марта держит в СИЗО сухую голодовку: что известно о его состоянии?

Источник материала: KYKY

3 марта прямо в суде музыкант из Гродно Игорь Банцер объявил сухую голодовку – это был его протест против собственного политического преследования. Рассказываем, что известно о деле Игоря и как голодовка грозит его здоровью.

41-летний Игорь Банцер – лидер стрит-панк-группы Mister X. Он женат и воспитывает троих детей. За время протестов Игорь отсидел 18 суток за участие в несанкционированных митингах. 20 октября 2020-го к музыканту пришли с обыском в рамках уголовного дела – с того времени он находится в СИЗО.

Игоря обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, ночью 5 сентября он якобы голый танцевал перед милицейской машиной, из-за чего якобы пострадал водитель-милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Что интересно, у Богдевича к Игорю претензий нет. Но следствие считает, что музыкант «умышленно выражал неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом».

Суд по делу Игоря только начался 3 марта, тогда он и решил объявить сухую голодовку. Процесс продлится 12 марта – на десятый день голодовки.

«Игорь пойдет до конца»

Cухая голодовка – это полный отказ от еды и любой жидкости, в том числе, воды. Во время такой голодовки уже на третьи сутки в организме человека начинаются серьезные проблемы. Как пишет TUT.by, отказ от воды здорового человека приводит к смерти через 7−10 дней, в жарких сухих условиях — через 3−5 дней.

Состояние Игоря его жена – Анжелика Орехво – описывает так: «Слабеет, бодрый, решительный». По словам Анжелики, вечером 9 марта с ее мужем встречался адвокат – Игорь не отказался от своего заявления и продолжает сухую голодовку.

Банцер уже объявлял голодовку, это было в конце августа прошлого года, но тогда она не была сухой.

Также Анжелика рассказала «Белсату»: «О сухой голодовке я узнала только на самом суде, в среду 3 марта. Игорь – человек принципиальный, и я знаю, что он пойдет до конца. На его решение никто не может повлиять. Он знает, что происходит, понимает, какие могут быть последствия. Не понимаю, что себе думает судья, но наверное, она не верит, что это всерьез. Все родные, друзья переживают за него, и все понимают, к чему это все может привести».

Написать Игорю письмо можно по адресу: 230023 Гродно, тюрьма №1, Кирова, 1, Банцеру Игорю Романовичу.