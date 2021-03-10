Диетолог рассказала способ, как приготовить низкокалорийные блины

Источник материала: ОНТ

С 8 по 14 марта принято отмечать Масленицу. Для тех, кто хочет побаловать себя блинами, но следит за фигурой, врач-диетолог Екатерина Александрова рассказала, как можно просто снизить калорийность блюда. Секретом она поделилась с «Радио 1».

При этом эксперт отметила, что в погоне за «полезностью» важно не утратить привычный вкус блинов.

Но все же если снизить количество добавляемого сахара, то блины станут менее вредными для фигуры. Также привычную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, а в идеале на бобовую, смешав ее с протеином.

Диетолог отметила, что опасны даже не столько сами блины, сколько начинки и добавки к ним: варенье, сгущенка, сметана и так далее. Специалист посоветовала не злоупотреблять ими.

Фото: pixabay

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