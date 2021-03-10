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41-летний безработный мужчина потребовал обязать родителей давать ему деньги на жизнь

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

41-летний безработный мужчина потребовал обязать родителей давать ему деньги на жизнь

41-летний Фаиз Сиддикуи из Великобритании требует, чтобы его престарелых родителей обязали давать ему деньги на жизнь. Историю рассказывает Daily Mail.

Сиддикуи нигде не работает с 2011 года. Родители мужчины живут в Дубае (ОАЭ), еженедельно дают ему около 400 фунтов и оплачивают счета. Также Фаиз бесплатно занимает квартиру матери в Лондоне.

С появлением угрозы сокращения еженедельного пособия от родителей, Сиддикуи подал в суд. Фаиз заявляет, что полная зависимость от родителей дает право и далее рассчитывать на их помощь в финансовом плане. Отказ от постоянных выплат, считает мужчина, можно приравнивать к нарушению прав человека.

Сиддикуи – выпускник Оксфордского университета. Какое-то время он работал в ряде юридических фирмах. В 2018 году Фаиз пытался через суд добиться от Оксфордского университета выплаты в миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации за плохое образование. 

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41-летний Фаиз Сиддикуи из Великобритании требует, чтобы его престарелых родителей обязали давать ему деньги на жизнь. Историю рассказывает Daily Mail. Сиддикуи нигде...
 
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