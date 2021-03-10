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Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину – 75 лет

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину – 75 лет

Его героям верят с первого кадра! Но для современного зрителя он навсегда – водитель Иваныч из сериала «Дальнобойщики». Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину сегодня – 75 лет! 

За полувековую творческую деятельность на счету Владимира Гостюхина – более сотни ролей как в кино, так и в театре. Хотя изначально он не собирался становиться артистом, закончил радиотехникум в родном Свердловске, был электриком на стадионе. Но увлекся театром, и после любительских спектаклей открылся его талант. В 1976 году он исполнил свою главную роль в кино. Военная драма «Восхождение» по повести Василя Быкова, где он сыграл белорусского партизана. Картина получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. 

Он снимался в фильмах: «Охота на лис», «Большая игра», «Сын за отца». Популярны были его роли в таких сериалах, как «Дальнобойщики», «1943», «Без права на выбор». Его актерской работой восхищались многие режиссеры. В том числе и белорусские. Картина «Волки» Николая Лукьянова стала для Гостюхина судьбоносной. Ведь благодаря ей он полюбил Беларусь. И для него она навсегда – вторая родина. С юбилеем народного артиста поздравил наш Президент, отметив его как человека с твердой гражданской позицией, настоящего патриота. «Пусть ваше замечательное творчество и впредь приносит поклонникам радость и хорошее настроение», - пожелал артисту Президент.

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Его героям верят с первого кадра! Но для современного зрителя он навсегда – водитель Иваныч из сериала «Дальнобойщики». Народному артисту Беларуси Владимиру...
 
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