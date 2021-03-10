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Как происходит транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для белорусских нефтепродуктов в российском порту Усть-Луга будут предоставлены все условия и максимально возможное количество терминалов. Первая партия бензина уже прибыла на Балтику. 

Это результат работы межправительственного соглашения, подписанного странами в середине февраля. Через Усть-Лугу за три года намечено перевалить около 10 миллионов тонн грузов. Свыше пяти тысяч тонн бензина отправили с Мозырского НПЗ. В пути также более трёх с половиной тысяч тонн мазута.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Лениградская область всегда поддерживала проект транзита белорусских грузов через портовые комплексы на Балтийском море, Финском заливе. Комплексы расположены в Ленинградской области, и мы готовы и сегодня, были готовы вчера и будем готовы завтра переваливать белорусские грузы. Если говорить о нефтепродуктах, то сегодня доступны 5 терминалов в Ленинградской области, они расположены в трёх точках».

Напомним, после введения санкций со стороны балтийских государств официальный Минск принял решение перевести грузовые потоки в российские порты. 

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Теги: Минск
 
 
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Для белорусских нефтепродуктов в российском порту Усть-Луга будут предоставлены все условия и максимально возможное количество терминалов. Первая партия бензина...
 
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