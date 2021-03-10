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Как происходит транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты
Источник материала: ОНТ
Для белорусских нефтепродуктов в российском порту Усть-Луга будут предоставлены все условия и максимально возможное количество терминалов. Первая партия бензина уже прибыла на Балтику.
Это результат работы межправительственного соглашения, подписанного странами в середине февраля. Через Усть-Лугу за три года намечено перевалить около 10 миллионов тонн грузов. Свыше пяти тысяч тонн бензина отправили с Мозырского НПЗ. В пути также более трёх с половиной тысяч тонн мазута.
Напомним, после введения санкций со стороны балтийских государств официальный Минск принял решение перевести грузовые потоки в российские порты.
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Для белорусских нефтепродуктов в российском порту Усть-Луга будут предоставлены все условия и максимально возможное количество терминалов. Первая партия бензина...
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