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На Камчатке извергается самый высокий вулкан Евразии
Источник материала: ОНТ
Опасная красота Камчатки: извергается самый высокий вулкан Евразии – Ключевская Сопка.
К вулкану запрещено приближаться на несколько километров. Но это не останавливает местных экстремалов, которые и днем, и ночью охотятся за фантастическими кадрами. Не останавливает даже то, что к месту извержения нужно добираться 9 часов на снегоходах. Ключевской заставил таять ледник, это привело к образованию грязевого потока, который может размыть прилегающие дороги.
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Опасная красота Камчатки: извергается самый высокий вулкан Евразии – Ключевская Сопка. К вулкану запрещено приближаться на несколько километров. Но это не...
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