ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Камчатке извергается самый высокий вулкан Евразии

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Камчатке извергается самый высокий вулкан Евразии

Опасная красота Камчатки: извергается самый высокий вулкан Евразии – Ключевская Сопка. 

К вулкану запрещено приближаться на несколько километров. Но это не останавливает местных экстремалов, которые и днем, и ночью охотятся за фантастическими кадрами. Не останавливает даже то, что к месту извержения нужно добираться 9 часов на снегоходах. Ключевской заставил таять ледник, это привело к образованию грязевого потока, который может размыть прилегающие дороги. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасная красота Камчатки: извергается самый высокий вулкан Евразии – Ключевская Сопка.  К вулкану запрещено приближаться на несколько километров. Но это не...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 210 минут: Минздрав изменил время ожидания скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by