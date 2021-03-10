На Камчатке извергается самый высокий вулкан Евразии

Источник материала: ОНТ

Опасная красота Камчатки: извергается самый высокий вулкан Евразии – Ключевская Сопка.

К вулкану запрещено приближаться на несколько километров. Но это не останавливает местных экстремалов, которые и днем, и ночью охотятся за фантастическими кадрами. Не останавливает даже то, что к месту извержения нужно добираться 9 часов на снегоходах. Ключевской заставил таять ледник, это привело к образованию грязевого потока, который может размыть прилегающие дороги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram