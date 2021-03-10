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Умер советский и российский актер Николай Сморчков

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер советский и российский актер Николай Сморчков

В возрасте 90 лет умер советский и российский актер Николай Сморчков. Об этом информирует Союз кинематографистов России.

Фильмография Сморчкова включает свыше 200 кинокартин, среди которых «Летят журавли», «Верные друзья», «Пять дней – пять ночей», «Сквозь ледяную мглу», «Мы вас любим», «Война и мир».

Фото: стоп-кадр фильма «Своя земля»

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В возрасте 90 лет умер советский и российский актер Николай Сморчков. Об этом информирует Союз кинематографистов России. Фильмография Сморчкова включает свыше 200...
 
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