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Умер советский и российский актер Николай Сморчков
Источник материала: ОНТ
В возрасте 90 лет умер советский и российский актер Николай Сморчков. Об этом
Фильмография Сморчкова включает свыше 200 кинокартин, среди которых «Летят журавли», «Верные друзья», «Пять дней – пять ночей», «Сквозь ледяную мглу», «Мы вас любим», «Война и мир».
Фото: стоп-кадр фильма «Своя земля»
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В возрасте 90 лет умер советский и российский актер Николай Сморчков. Об этом информирует Союз кинематографистов России. Фильмография Сморчкова включает свыше 200...
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