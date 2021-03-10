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Беспорядки в Греции: митинг перерос в погромы
Источник материала: ОНТ
Ареной ожесточенных столкновений этой ночью стала столица Греции. Тысячи человек вышли на улицы Афин после того, как полицейские без причины избили молодого человека.
Митинг перерос в погромы. Зачинщики беспорядков в масках били витрины, поджигали мусорные баки. Затем пошли на штурм полицейского участка. В здание полетели коктейли Молотова и сигнальные ракеты. Силовики ответили светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водометами. Десять человек арестованы. Досталось и полицейским. Одного из них на ходу стащили с мотоцикла и избили. С травмой головы он доставлен в госпиталь.
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Ареной ожесточенных столкновений этой ночью стала столица Греции. Тысячи человек вышли на улицы Афин после того, как полицейские без причины избили молодого...
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