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Беспорядки в Греции: митинг перерос в погромы

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки в Греции: митинг перерос в погромы

Ареной ожесточенных столкновений этой ночью стала столица Греции. Тысячи человек вышли на улицы Афин после того, как полицейские без причины избили молодого человека. 

Митинг перерос в погромы. Зачинщики беспорядков в масках били витрины, поджигали мусорные баки. Затем пошли на штурм полицейского участка. В здание полетели коктейли Молотова и сигнальные ракеты. Силовики ответили светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водометами. Десять человек арестованы. Досталось и полицейским. Одного из них на ходу стащили с мотоцикла и избили. С травмой головы он доставлен в госпиталь.

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Ареной ожесточенных столкновений этой ночью стала столица Греции. Тысячи человек вышли на улицы Афин после того, как полицейские без причины избили молодого...
 
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