В Индии автобус упал в ущелье. Как минимум 8 человек погибли

Источник материала: ОНТ

В Индии автобус с пассажирами упал в ущелье. Как минимум 8 человек погибли, еще 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошел в северном штате Химачал-Прадеш. По данным источника, все пострадавшие сейчас находятся в больницу в округе Чамба.

Полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.

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