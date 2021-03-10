|
В Индии автобус упал в ущелье. Как минимум 8 человек погибли
Источник материала: ОНТ
В Индии автобус с пассажирами упал в ущелье. Как минимум 8 человек погибли, еще 11 пострадали. Об этом
Инцидент произошел в северном штате Химачал-Прадеш. По данным источника, все пострадавшие сейчас находятся в больницу в округе Чамба.
Полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии автобус с пассажирами упал в ущелье. Как минимум 8 человек погибли, еще 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV. Инцидент произошел в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)