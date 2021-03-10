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Волейболистки «Минчанки» одолели челябинский «Динамо-Метар» в матче Суперлиги

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» одолели челябинский «Динамо-Метар» в матче Суперлиги

Уверенную победу со счетом 3:0 одержали волейболистки «Минчанки» над челябинским «Динамо-Метар» в перенесенном матче российской Суперлиги. 

Белорусская команда на домашней площадке с самого начала захватила лидерство. Первая партия завершилась со счетом 25:17. Во втором и третьем сетах борьба была равной, но «Минчанке» дважды удавалось вырвать победу – 25:20 и 26:24.  Самым результативным игроком в составе белорусского клуба стала Надежда Смирнова – в ее активе 24 результативных балла. Сейчас «Минчанка» занимает 9 место в турнирной таблице Суперлиги. Вечером 10 марта эти соперники проведут еще один матч.

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Уверенную победу со счетом 3:0 одержали волейболистки «Минчанки» над челябинским «Динамо-Метар» в перенесенном матче российской Суперлиги.  Белорусская команда...
 
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