Двухметровый крокодил напал на девушку на севере Австралии

Источник материала: ОНТ

На северном побережье Австралии в заливе Карпентария на 23-летнюю девушку напал двухметровый гребнистый крокодил. Об этом информирует 9News Australia.

По сведениям источника, девушка купалась в лагуне острова Вандерлина. После нападения хищника пострадавшая сумела выбраться на берег. На место прибыли медики, они доставили девушку в больницу с множественными травмами правой ноги.

Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Другие подробности не приводятся.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram