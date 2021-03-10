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Двухметровый крокодил напал на девушку на севере Австралии

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двухметровый крокодил напал на девушку на севере Австралии

На северном побережье Австралии в заливе Карпентария на 23-летнюю девушку напал двухметровый гребнистый крокодил. Об этом информирует 9News Australia.

По сведениям источника, девушка купалась в лагуне острова Вандерлина. После нападения хищника пострадавшая сумела выбраться на берег. На место прибыли медики, они доставили девушку в больницу с множественными травмами правой ноги.

Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Другие подробности не приводятся.

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На северном побережье Австралии в заливе Карпентария на 23-летнюю девушку напал двухметровый гребнистый крокодил. Об этом информирует 9News Australia. По сведениям...
 
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