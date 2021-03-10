Назван лучший продукт для профилактики рака

Источник материала: ОНТ

Лучшим профилактическим продуктом от рака является брокколи. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, брокколи – отличный антиоксидант.

«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии – там будет брокколи», – подчеркнул Мясников.

Также хорошими противораковыми свойствами обладают и другие продукты. Из специй – это куркума, из трав – зеленый чай. Еще медик посоветовал регулярно употреблять в пищу фрукты и овощи с красным оттенком. По словам доктора Мясникова, в них содержится много ликопина – вещества, которое предотвращает некоторые виды онкологических заболеваний. К продуктам, богатым ликопином, относятся томаты, арбузы, виноград, грейпфруты, перец, хурма, а также бананы, спаржа и красная капуста.

Фото: pixabay

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