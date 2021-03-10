|
Назван лучший продукт для профилактики рака
Источник материала: ОНТ
Лучшим профилактическим продуктом от рака является брокколи. Об этом заявил врач и телеведущий
По словам врача, брокколи – отличный антиоксидант.
«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии – там будет брокколи», – подчеркнул Мясников.
Также хорошими противораковыми свойствами обладают и другие продукты. Из специй – это куркума, из трав – зеленый чай. Еще медик посоветовал регулярно употреблять в пищу фрукты и овощи с красным оттенком. По словам доктора Мясникова, в них содержится много ликопина – вещества, которое предотвращает некоторые виды онкологических заболеваний. К продуктам, богатым ликопином, относятся томаты, арбузы, виноград, грейпфруты, перец, хурма, а также бананы, спаржа и красная капуста.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим профилактическим продуктом от рака является брокколи. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По словам врача,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)