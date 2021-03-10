ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения в Tesla, тюрьмах, спортзалах

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения в Tesla, тюрьмах, спортзалах

Группа хакеров заявила о получении доступа к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, которые установлены в больницах, школах, тюрьмах, полицейских участках и различных компаниях в нескольких странах. Об этом информирует Bloomberg.

По сведениям источника, компания Verkada продает камеры видеонаблюдения с 2016 года, клиенты могут управлять ими через интернет.

Сообщается, что хакерами были взломаны в том числе камеры в компании Tesla, в психиатрических больницах, женских клиниках, а также в офисах Verkada. Хакеры заявляют, что также получили доступ к видеоархиву всех клиентов компании.

Утверждается, что к взлому причастна международная группа хакеров.

Verkada занимается расследованием инцидента.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа хакеров заявила о получении доступа к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, которые установлены в больницах, школах, тюрьмах, полицейских...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Камчатке извергается самый высокий вулкан Евразии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by