Хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения в Tesla, тюрьмах, спортзалах

Источник материала: ОНТ

Группа хакеров заявила о получении доступа к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, которые установлены в больницах, школах, тюрьмах, полицейских участках и различных компаниях в нескольких странах. Об этом информирует Bloomberg.

По сведениям источника, компания Verkada продает камеры видеонаблюдения с 2016 года, клиенты могут управлять ими через интернет.

Сообщается, что хакерами были взломаны в том числе камеры в компании Tesla, в психиатрических больницах, женских клиниках, а также в офисах Verkada. Хакеры заявляют, что также получили доступ к видеоархиву всех клиентов компании.

Утверждается, что к взлому причастна международная группа хакеров.

Verkada занимается расследованием инцидента.

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