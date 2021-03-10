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Хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения в Tesla, тюрьмах, спортзалах
Источник материала: ОНТ
Группа хакеров заявила о получении доступа к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, которые установлены в больницах, школах, тюрьмах, полицейских участках и различных компаниях в нескольких странах. Об этом
По сведениям источника, компания Verkada продает камеры видеонаблюдения с 2016 года, клиенты могут управлять ими через интернет.
Сообщается, что хакерами были взломаны в том числе камеры в компании Tesla, в психиатрических больницах, женских клиниках, а также в офисах Verkada. Хакеры заявляют, что также получили доступ к видеоархиву всех клиентов компании.
Утверждается, что к взлому причастна международная группа хакеров.
Verkada занимается расследованием инцидента.
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Группа хакеров заявила о получении доступа к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, которые установлены в больницах, школах, тюрьмах, полицейских...
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