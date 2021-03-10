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СК: блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск

10.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск

В отношении белорусского блогера Антона Мотолько возбуждено уголовное дело, планируется объявить его и в межгосударственный розыск. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Следователи и сотрудники ГУБОПиК МВД нашли доказательства причастности блогера к совершению ряда преступлений по статьям Уголовного кодека №293 (массовые беспорядки) и №342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок).

По словам начальника УСК по Минску, находясь за границей, Антон Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты) и руководит ими. Эти действия правоохранители квалифицировали как преступление, предусмотренное ч.1 ст.361/1 (создание экстремистского формирования) УК.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В отношении белорусского блогера Антона Мотолько возбуждено уголовное дело, планируется объявить его и в межгосударственный розыск. Об этом сообщили...
 
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