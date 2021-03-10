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Северинец обратился к митрополиту Вениамину с просьбой заступиться за бчб-флаг

10.03.2021 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», политзаключенный Павел Северинец обратился к главе БПЦ митрополиту Вениамину с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг.

Северинец обратился к митрополиту Вениамину с просьбой заступиться за бчб-флаг

«Павел Северинец написал митрополиту Вениамину с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг как христианский символ, — отметила жена политзаключенного Ольга Северинец на своей странице в соцсети. — В 1995 году Нил Гилевич обращался к митрополиту Филарету с такой же просьбой — объяснить, как он относится к бело-красно-белому флагу. Филарет ответил, что относится положительно, так как это цвета белой плащаницы с кровью Христа. Внимание, вопрос: ответит ли Вениамин Северинцу?»

5 февраля в Министерство культуры, МВД и Генпрокуратуру направили петицию в защиту бело-красно-белого флага, которую за неделю подписали 103.202 человека. Документ появился после информации о том, что Генпрокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским, которое подписали более сотни граждан.

Александр Лукашенко ранее заявил, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых выступлений против действующего режима.

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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», политзаключенный Павел Северинец обратился к главе БПЦ митрополиту...
 
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