Xiaomi представила S-версию прошлогоднего флагмана Mi 10

Источник материала: Onliner Xiaomi презентовала смартфон Mi 10S — новую версию Mi 10, который представили в прошлом году. При этом в продаже доступно свежее поколение Mi 11, однако Xiaomi все же решила выпустить улучшенную модель «десятки».

Устройство получило чип Snapdragon 870, оперативной памяти предлагается 8 либо 12 ГБ по стандарту LPDDR5. AMOLED-экран получил диагональ 6,67 дюйма (Full HD+) и частоту обновления 90 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. В верхнем левом углу находится 20-мегапиксельная камера. В смартфоне использовали динамики Harman Kardon.





Сзади расположено четыре фотосенсора: основной на 108 Мп, ультраширокий на 8 Мп, а также 2-мегапиксельные макро и сенсор глубины.

Емкость аккумулятора — 4780 мАч, есть быстрая зарядка на мощности 33 Вт и беспроводная мощностью 30 Вт, плюс реверсивная (10 Вт).

В Китае аппарат стоит 506 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ пространства оценена в $583.