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Xiaomi представила S-версию прошлогоднего флагмана Mi 10
Источник материала: Onliner
Xiaomi
Устройство получило чип Snapdragon 870, оперативной памяти предлагается 8 либо 12 ГБ по стандарту LPDDR5. AMOLED-экран получил диагональ 6,67 дюйма (Full HD+) и частоту обновления 90 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. В верхнем левом углу находится 20-мегапиксельная камера. В смартфоне использовали динамики Harman Kardon.
Сзади расположено четыре фотосенсора: основной на 108 Мп, ультраширокий на 8 Мп, а также 2-мегапиксельные макро и сенсор глубины.
Емкость аккумулятора — 4780 мАч, есть быстрая зарядка на мощности 33 Вт и беспроводная мощностью 30 Вт, плюс реверсивная (10 Вт).
В Китае аппарат стоит 506 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ пространства оценена в $583.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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