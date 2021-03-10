Шарангович забросил свою четвертую шайбу в НХЛ

Беларуский форвард Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в НХЛ.





22-летний хоккеист провел на площадке 17 минут и 30 секунд, Шарангович нанес три броска, совершил один перехват и одну потерю. Беларус закончил встречу с показателем полезности «0».





Добавим, что хоккеист начинал матч во втором звене с Трэвисом Зэйджаком и Лассе Кукконеном.





В активе нападающего в 20 играх 7 (4+3) набранных очков.