ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шарангович забросил свою четвертую шайбу в НХЛ

10.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» в гостях в овертайме уступил «Вашингтону» – 4:5 (ОТ).

Беларуский форвард Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в НХЛ. 

22-летний хоккеист провел на площадке 17 минут и 30 секунд, Шарангович нанес три броска, совершил один перехват и одну потерю. Беларус закончил встречу с показателем полезности «0». 

Добавим, что хоккеист начинал матч во втором звене с Трэвисом Зэйджаком и Лассе Кукконеном.

В активе нападающего в 20 играх 7 (4+3) набранных очков. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» в гостях в овертайме уступил «Вашингтону» – 4:5 (ОТ).
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сдача активов в какой-то момент превратится в уступку власти над страной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by