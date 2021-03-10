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Аналитики констатируют, что результат политики Лукашенко – хрупкая экономика на грани дефолта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь на грани дефолта - Reuters Результат политики Лукашенко – хрупкая экономика на грани дефолта.

Reutersаналитический материал о росте госдолга разных стран мира.Например, долги Эфиопии ждет реструктуризация по программе G20 «Common Framework», но стране придется объявить дефолт. Беларусь находится приблизительно на таком же уровне.Старший экономист Tellimerвыделил группу стран с уязвимой экономикой, чей госдолг растет и кому все сложнее делать выплаты по займам.В этот список попали Ямайка, Тунис, Эквадор, Лаос, Бахрейн, Шри-Ланка, Эфиопия, Оман и Беларусь.Среди дополнительных факторов риска в упомянутых странах – низкие темпы вакцинации от COVID-19.Дальнейшее нахождение нелегитимного главы государства у власти неминуемо ведет к краху экономики.