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Деньги кончились? В феврале белорусы продали валюты как перед Новым годом

10.03.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Деньги кончились? В феврале белорусы продали валюты как перед Новым годом
Фото: Myfin.by
В феврале белорусы распаковали свои заначки и сдали валюты чуть меньше, чем перед новогодними праздниками – $709,4. Чистая покупка иностранной валюты физлицами рухнула до $47,2 млн в месяц. Это минимум за последние полгода. Объем покупки валюты в феврале сохранился примерно на уровне января – $756,6 млн. Показываем, как менялись валютные настроения в Беларуси с августа 2020-го. Одной картинкой.

Всего за январь-февраль 2021 года белорусы купили более $1,5 млрд, продали – $1,3 млрд. Чистая покупка за 2 месяца составила $201,4 млн. После рекордного всплеска спроса на валюту в августе 2020 и действий Нацбанка по ограничению ликвидности (чтобы уменьшить объем свободных в обращении белорусских рублей), объем чистой покупки валюты уменьшился в разы.

Последний пик масштабной скупки валюты наблюдался перед Новым годом. Тогда на чистой основе белорусы купили более $230,9 млн.

Деньги кончились? В феврале белорусы продали валюты как перед Новым годом

Инфографика: Myfin.by

Стоит также отметить, что в январе-феврале 2021-го чистым покупателем валюты выступили и юридические лица. Они купили валюты на $127,2 млн больше, чем продали. Ранее юрлица играли роль чистого продавца валюты.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Всего за январь-февраль 2021 года белорусы купили более $1,5 млрд, продали – $1,3 млрд.
 
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