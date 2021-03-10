Источник материала: UDF



Фото: Myfin.by

Инфографика: Myfin.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деньги кончились? В феврале белорусы продали валюты как перед Новым годом Всего за январь-февраль 2021 года белорусы купили более $1,5 млрд, продали – $1,3 млрд.

Всего за январь-февраль 2021 года белорусы купили более $1,5 млрд, продали – $1,3 млрд. Чистая покупка за 2 месяца составила $201,4 млн. После рекордного всплеска спроса на валюту в августе 2020 и действий Нацбанка по ограничению ликвидности (чтобы уменьшить объем свободных в обращении белорусских рублей), объем чистой покупки валюты уменьшился в разы.Последний пик масштабной скупки валюты наблюдался перед Новым годом. Тогда на чистой основе белорусы купили более $230,9 млн.Стоит также отметить, что в январе-феврале 2021-го чистым покупателем валюты выступили и юридические лица. Они купили валюты на $127,2 млн больше, чем продали. Ранее юрлица играли роль чистого продавца валюты.