«Сдача активов в какой-то момент превратится в уступку власти над страной»

Источник материала: UDF



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Какие активы интересны России?

Как будет происходить передача активов?

Что это значит для суверенитета?

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Еще накануне сочинской встречи появился «слив» со своеобразным «прайс-листом». Цена за БМЗ — 500 млн долларов плюс погашение всех долгов и модернизация, за МЗКТ готовы заплатить 750 млн долларов, за «ГродноАзот» — 800 млн долларов. Гомсельмаш стоит 150 млн долларов плюс покрытие всех долгов (около 550 млн долларов), МАЗ — 1 млрд долларов, «Нафтан» — не более 3 млрд долларов. Белорусская железная дорога оценена в 3 млрд долларов плюс инвестор готов вложиться в развитие.— Да, этот список вполне предсказуем и очевиден, я называл эти же предприятия среди важных белорусских активов еще в начале 2000-х, — говорит руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»Политологтакже считает, что названные предприятия вполне могут составлять круг интересов российского бизнеса.— Если еще год назад на фоне нефтяных конфликтов невозможно было представить такой сценарий, то сегодня он вполне реален, — говорит политолог. — Россия десятилетиями работает на тем, чтобы включить белорусскую экономику в российскую. Предпочтение — определенным предприятиям, технологиям, банковской сфере, а также транспортной сфере и логистике.Политолог и журналистполагает, что хоть подобные вбросы информации и свидетельствуют о явном интересе России к озвученным активам, к перспективам реализации этого списка нужно подходить дифференцированно.— Например, «ГродноАзот», где есть планы построить новый комбинат, потребует инвестиций и больших объемов газа, его Лукашенко готов отдать уже сейчас. Лояльно он может смотреть и на переход контроля над обоими нефтеперерабатывающими заводами. 42,5% акций Мозырского НПЗ уже и так принадлежат российской «Славнефти». Плюс налоговый маневр сделал нефтеперерабатывающую отрасль далеко не такой прибыльной, как было ранее. Следовательно, можно допустить, что за эти предприятия Лукашенко держаться не будет. А вот в уступках в оборонной сфере — с тем же «Интегралом», «Пеленгом», МЗКТ — он будет несговорчив. Ведь это серьезный козырь в переговорах с Москвой, — считает Александр Класковский.По мнению Ярослава Романчука, перед тем, как начинать действовать, российский бизнес захочет сперва получить уверенность в безопасности своих вложений.— В нынешней ситуации ни один крупный бизнес не пойдет в Беларусь без каких-либо гарантий, — считает Ярослав Романчук. — Поэтому на повестке дня — установка правил игры. Сперва российская сторона вынудит белорусские власти подписать дорожные карты, потом разработать правовые механизмы защиты интересов иностранных партнеров, и только потом можно будет говорить о передаче активов.Форсировать эти события, по мнению Ярослава Романчука, может «концентрация глупости от органов госуправления, которая значительно увеличилась по сравнению с 2020-м годом».Но Ольга Харламова полагает, что первоочередное значение все же будет играть экономический фактор.— Сейчас Россия пытается переварить последствия Крыма и Донбасса, поэтому политическая интеграция с Беларусью ей не интересна. А вот экономические проекты без лишнего шума реализуются прямо сейчас.В подтверждение своих слов Ольга Харламова приводит два примера: вопрос переориентации грузопотоков Беларуси из портов Балтии в РФ, который еще в августе 2020-го года звучал в виде единичных намеков, а на данный момент закреплен в виде конкретного документа, и «молочные войны», которые неожиданно закончились для Беларуси перевесом российского импорта молочных продуктов.Что касается передачи очередной порции белорусских активов, то одна из «рабочих» схем, по мнению Ольги Харламовой, — создание совместных предприятий.— Возьмем условное предприятие, у которого есть определенные долги. Россия как государство в этом процессе фигурировать не будет. Образуется СП, которое берет на себя обязательства по долгам условного предприятия. Потом долги можно реструктуризировать, растянуть. И в итоге выходит, что кроме небольшого политического давления эта схема российской стороне ничего не стоит, — говорит Ольга Харламова. Она полагает, что процесс по передаче активов может начаться уже в ближайшие три месяца.Александр Класковский временной зазор видит чуть большим — в пределах года, но также согласен с тем, что Лукашенко рано или поздно будет вынужден пойти на уступки:— Причина тому — деньги. Их нет. Выплаты по госдолгу, дефицитный бюджет, испорченные отношения с Западом и специфика связанных заимствований у Китая не оставляют выбора.— Вся проблема в том, что чистой экономики в белорусско-российских отношениях не бывает, — полагает Александр Класковский. — Российский капитал тесно аффилирован с российской властью, и все завязано на политику, если более откровенно — на великодержавные интересы России. Вспомните, тот же «Газпром» — это не просто корпорация, это, как многие называли в периоды обострения отношений между Минском и Москвой, газовое оружие Кремля.Кто играет главную роль в экономике, тот диктует свою волю в политике.Лукашенко это понимает и поэтому сопротивляется. Думаю, в нем будут бороться два чувства: с одной стороны — нужда в деньгах, с другой — понимание, что количество рано или поздно переходит в качество, и уступка активов в какой-то момент превратится в уступку власти над страной.