Великий пост перед православной Пасхой: время духовного и телесного подвига

Источник материала: Sputnik Беларусь

Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов, в этом году он начнется у православных 15 марта, сообщили Sputnik в Белорусской православной церкви.

Как проходит Великий пост

"Великий пост напоминает верующим о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. Поэтому первая и последняя седмица отличаются особой строгостью, как и в том, что касается пищи, так и в духовном смысле", – рассказали священнослужители.

По их словам, богослужения во время первой недели поста становятся также более строгими, чем во время литургического года.

"Строгие великопостные службы помогают верующим сосредоточиться на покаянии за совершенные грехи, а также напоминают о событиях, предшествовавших Воскресению Иисуса Христа", – отметили в экзархате. Там напомнили, что не случайно многовековой традицией православной церкви считается вступление в Великий пост после того, как верующие попросят друг у друга прощения.

Прощеное воскресенье в 2021 году

"Вечерня с чином прощения в этом году будет читаться в православных храмах 14 марта. Как ожидается, Владыка Вениамин возглавит эту службы в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске", – сказали в БПЦ.

"Вечером Прощеного воскресенья, накануне первого дня Великого поста, служится богослужение, во время которого священнослужители и миряне просят друг у друга прощения. Люди говорят друг другу: "Прости мне за мои грехи, вольные или невольные", в ответ слышат: "Бог простит", – пояснили в экзархате.

Особенности церковных служб в Великий пост

Священники также рассказали, что службы во время Великого поста отличаются от обычных.

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"Для церковного народа Великий пост – это не только не есть скоромного, но и быть удаленным от полноценного литургического богослужения. Ведь во время Великого поста служба заменяется поклонами, в храмах уменьшается количество песнопений", – рассказали священники.

По их словам, только в воскресный день в храмах во время Великого поста совершаются праздничные богослужения. "Потому что Воскресение не может быть скоромным. Хоть на столе и будет постная пища, но богослужения в храмах будут праздничные. А потом, в понедельник будет опять заход на новую скорбную неделю, и так каждые последующие шесть седмиц поста", – пояснили в экзархате. Там напомнили, что, как правило, во время Великого поста все семь недель чин причастия совершается только в воскресенье, после литургии.

"Великий Пост святые отцы называют временем исправления, духовного и телесного подвига", – подчеркнули в БПЦ.

Что нельзя есть во время Великого поста

Священнослужители напомнили, что церковью установлен ряд запретов во время Великого поста. "Из-за того, что это время покаяния и скорби, вводится напрет на увеселительные мероприятия. В Великий пост действует строгий запрет на венчания", – сказали в БПЦ.

Во время Великого поста нельзя употреблять пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко, но в некоторые можно есть рыбу. "Алкоголь должен быть полностью исключен, но в воскресные дни можно позволить себе бокал красного вина, разведенного водой", – пояснили священники. По их словам, можно употреблять в пищу овощи, фрукты, каши и другую постную пищу. Вместе с тем в БПЦ отметили, что не нужно превращать пост в диету. Диетическое питание, все модные варианты питания не имеют ничего общего с православным постом.

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"Кроме этого, существует послабления для больных, детей, стариков, путешествующих, людей, чья работа связна с серьезными физическими нагрузками", – сказали священники.

Самый строгий пост

Если придерживаться самых строгих требований, то с понедельника по пятницу можно есть один раз в день очень простую пищу без масла – черный хлеб, воду и овощи. В субботу и воскресенье разрешается два приема постной пищи с растительным маслом и вином.

Современные требования таковы, что вопросы меры пищевого поста верующие должны обсудить со своим духовником.

Священники также напомнили, что пост – это в первую очередь духовный подвиг, а потом уже телесный. "Если мы воздерживаемся от мяса, но поедаем своих ближних, это насмешка над постом", – привели они в данной связи высказывания старцев.

История Великого поста

Великий пост был установлен еще во времена апостолов и был посвящен 40-дневным скитаниям Иисуса по пустыне. Поэтому и сама структура Великого поста построена так, что каждая неделя имеет свой духовный смысл. "Каждый раз, проходя Великий пост, верующие поднимаются по лестнице духовного восхождения, к великому таинству Воскресения Спасителя – Пасхе", – сказали священники.

По их словам, в этом году у православных будет довольно поздняя Пасха – она выпадает на 2 мая. Самая ранняя Пасха отмечалась 4 апреля, самая поздняя – 5 мая.

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