До 210 минут: Минздрав изменил время ожидания скорой помощи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Время ожидания неотложки в период эпидемического подъема заболеваемости в городе не должно превышать 195 минут, в других населенных пунктах – 210 минут. Соответствующее изменение в постановлении Минздрава от 22 февраля №13 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые временные рамки не коснуться вызовов неотложки, сделанных из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, говорится в документе.

Время будет отсчитываться с момента регистрации вызова скорой до прибытия бригады СМП по нужному адресу. Кроме того, неотложные вызовы должны передаваться свободной бригаде скорой помощи "в соответствии с ее специализацией не позднее 3 часов с момента регистрации вызова".

Как было раньше?

Экстренных вызовов нововведения не коснулись. Время ожидания по ним, как и ранее, не должно превышать 20 минут в городе, в иных населенных пунктах – 35 минут.

На неотложные вызовы бригада медиков должна была приехать не позднее 75 минут в городе и 90 минут - в иных населенных пунктах (в период ухудшения эпидситуации стало 195 минут в городе и 210 минут соответственно).

Это не касалось времени ожидания для транспортировки пациентов или констатации факта смерти. В таких случаях время на прибытие устанавливалось не позднее 135 минут в городе и 150 минут в иных населенных пунктах. Исключение - сообщение из милиции: чтобы констатировать летальный исход, скорой устанавливалось время не более 75 минут и 90 соответственно.

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