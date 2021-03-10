Ученые сделали фото маски под микроскопом и вот что увидели

Источник материала: Sputnik Беларусь

Исследователи протестировали различные ткани и выяснили, что хлопок в условиях влажности фильтрует частицы эффективнее, чем синтетика, в среднем на 33%. Материал медицинских масок во влажной среде также уступает хлопку.

Исследование, проведенное учеными Национального института стандартов и технологий (NIST) и Смитсоновского института охраны природы, было опубликовано в журнале ACS Applied Nano Materials.

Более раннее исследование той же группы ученых показало, что двухслойные маски из плотной хлопчатобумажной ткани с высоким ворсом, такие как фланель, особенно эффективны для защиты. Но тогда исследование проводилось в относительно сухих условиях лаборатории.

"Новое исследование (с учетом влажности - ред) показало, что хлопчатобумажные ткани лучше подходят для использования в масках, чем мы думали ", - сообщил Кристофер Зангмайстер, научный сотрудник NIST.

Оказалось, что эффективность фильтрации хлопчатобумажных тканей только повышается во влажных условиях, поскольку хлопок обладает высокой гидрофильностью. Поглощая небольшое количество воды из дыхания человека, хлопковые волокна создают влажную среду внутри ткани. Проходя сквозь нее микроскопические частицы впитывают часть этой влаги и становятся больше, что увеличивает вероятность их попадания в ловушку.

Так как большинство синтетических тканей гидрофобны, они не впитывают влагу, и их эффективность фильтровать частицы не меняется во влажных условиях.

Исследователи отметили, что двухслойная фланелевая маска из хлопка впитывает около 150 миллиграммов воды из дыхания человека, что эквивалентно всего одной или двум каплям воды. Если же тканевые маски сильно промокнут по другим причинам, например из-за погоды, через них будет трудно дышать и их следует сменить.

Маски рекомендуют носить, чтобы замедлить распространение COVID-19. При правильном ношении они улавливают часть вирусов, которые выдыхает инфицированный человек, а также обеспечивают некоторую защиту носителю маски, фильтруя входящий воздух.