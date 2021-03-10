Встретил любовь в 60 лет, ненавидит геев и поддержал Азербайджан в карабахском конфликте. Факты о Чаке Норрисе

Источник материала: Tut.by

«Многие любят носить костюм с символикой Супермена. Супермен любит носить костюм с Чаком Норрисом», — гласит одна из многочисленных шуток про актера. И в ней, безусловно, есть некая доля истины. Этот мужчина сотворил почти невозможное: из невероятной нищеты и бедности пробился на вершину кинематографического и спортивного олимпа, стал суперзвездой. В день рождения Чака Норриса вспоминаем факты его весьма занимательной биографии.

Чак Норрис — настоящее имя Карлос Рэй Норрис-младший — появился на свет в небольшом городе Вилсон 10 марта 1940 года. Дедушка Чака был ирландцем, а бабушка — потомком индейского племени чероки.

Семья будущего «Крутого Уокера» жила в трейлере: денег хронически не хватало. К тому же родитель-автомеханик был не дурак выпить.

— Никогда не забываю, откуда я родом. Моя семья была очень бедной. Я хорошо знаю, что такое нужда и как страшно бывает ребенку, когда пьяный отец начинает орать на мать. Наверное поэтому я столько лет играю героев, которые защищают слабых. Только добрые отношения между людьми способны сделать наш мир лучше. А что касается соблазнов, то мужчину моего возраста сложно чем-то удивить.

Когда Чаку стукнуло 16 лет, к его большому облегчению родители официально развелись. Мама встретила другого парня — Джорджа Найта — который привел своему пасынку любовь к спорт:

— Как ни странно, я никогда не имел спортивных талантов и никакими видами спорта в детстве не занимался, в школе меня часто били.

В свободное время подрабатывал грузчиком. Потом была служба в армии — в американских ВВС — Южной Корее. Там-то, кстати, Норриса и прозвали Чаком. В это время он всерьез увлекается единоборствами, несмотря на то, что во время первых же тренировок получил серьезную травму:

— Я умудрился сломать руку. Собирался разбить ладонью брусок, сконцентрировался, замахнулся, но в самый момент удара чего-то испугался, неправильно повернул руку и — получите больничный на полтора месяца!

Зато к моменту «дембеля» Чак Норрис мог похвастаться черным поясом. Он открывает две школы карате, которые несколько лет спустя разрастутся в огромную сеть спортклубов по всему США. А сам завоевывает звание мирового чемпиона по карате в полутяжелом весе, которое будет удерживать аж 7 лет подряд.

— Свою удачу я создал сам. Я не был атлетом от рождения, но я заплатил цену своим потом и сосредоточением, а также временем, необходимым для изучения карате. И стал чемпионом мира. Когда выхожу на татами, все мои мысли только о победе, соперник для меня становится врагом, которого нужно вывести из строя. Но после поединка я всегда благодарил своего противника, его тренеров и желал им удачи.

В это же время на карате-турнире в Нью-Йорке судьба сводит его с знаменитым Брюсом Ли, который предлагает Чаку сняться в кино:

— Я хочу сделать фильм с такой боевой сценой, которая запомнится всем! Учитывая, сколько мы работали с тобой вместе, я подумал, не хочешь ли ты стать моим противником в фильме? Я в шутку спросил: «И кто победит?». Брюс незамедлительно ответил: «Конечно — я. Я же звезда!». «А, так ты просто хочешь побить чемпиона мира!» — смеясь, заметил я.

Как я уже говорил, тогда я занимался преподаванием и не имел ровным счетом никаких планов на актерскую карьеру. Но все же я согласился, нашел время в своем графике и принял участие в той самой сцене боя. К боевым искусствам у меня талант был, а тут… Я был отличным бойцом и ужасным актером. Первое время критики меня просто ненавидели. Все как один говорили, чтобы я ушел с экранов и вернулся в свою школу карате. Что я никогда не стану актером, только потрачу чужое время и деньги.

Но критики ошиблись в Чаке Норрисе. Точнее они не знали его упрямого характера. После выхода нескольких картин актер понимает, насколько ему не хватает профильного образования и идет учиться. В актерской школе на тот момент он стал самым возрастным слушателем — Чаку стукнуло 34 года.

Школа помогла артисту-каратисту. Его роли в многочисленных боевиках стали получать позитивные отзывы. Более того — Чак сам пишет сценарий, за экранизацию которого взялись в Голливуде. Картина вышла под названием «Хорошие парни носят черное»:

— Вот с этого момента действительно началась моя карьера.

Однако, мировую популярность Чак обрел, когда ему было 53 года. Он принял предложение канала CBS о съемках в главной роли сериал «Уокер, техасский рейнджер» («Крутой Уокер»). Очень быстро это ТВ-шоу стало культовым, а Норрис — суперзвездой. У актера появляется большая толпа поклонников — почитателей таланта и даже подражателей. Фирменная борода «Уокера» входит в моду, ведь, как известно «Под бородой Чака Норриса нет подбородка. Там еще один кулак»:

— Борода — это сила! А в Лос-Анджелесе как-то опубликовали рейтинг самых престижных бород в истории. Выиграл знаменитый американский гигант бейсбола Брайан Уилсон, я был сразу за ним. А на третьем месте Авраам Линкольн. Неплохой результат, я считаю!

Если мужчины хотели быть похожими на актера и его персонажей, то женщины — мечтали заполучить его в качестве спутника жизни. В то время у актера было много романов. Какое-то время он даже встречался с одной из сестер Зайцевых (вспомните такой российский дуэт из 90-х?) и, чтобы сделать любовнице приятное снялся в ее музыкальном видео.

Но вскоре он встретил женщину, с которой бы хотел провести всю свою жизнь:

— Джина и я познакомились в 1997 году в суши-ресторане в Далласе. В то время я как раз снимался в «Уокере, техасском рейнджере» и был на вершине своей карьеры. Имея все, я все еще ощущал пустоту внутри себя и чувствовал, что мне чего-то не хватает. Мне понадобилось почти 60 лет, чтобы найти ту единственную.

Мы вместе уже 24 года и отпраздновали 22-ю годовщину свадьбы. У нас у обоих 7 замечательных детей: мои трое — Майк, Эрик и Дина, ее двое — Келли и Тим, и наши 19-летние близнецы — Дакота и Дэниэл. И еще у нас 13 чудесных внуков в возрасте от 7 до 29 лет. Я бы сказал, что нужно ждать, пока Бог приведет того самого человека в вашу жизнь. Вы будете просто знать, что он или она — тот или та самая, единственная для вас.

— Помимо нашей семьи, Джена и я получаем глубочайшее удовольствие от помощи другим. Наша цель в жизни — помогать детям через фонд KickStart Kids. Он обучает детей силе характера с помощью карате. За последние 30 лет выпустилось 105 тысяч учеников. Многие возвращаются, чтобы обучать новых детей, большинство поступают в колледж, где стремятся к собственному успеху.

Последней картиной, в которой снялся Чак Норрис, стал проект «Неудержимые» (2012). Кстати, главным условием участия в съемках, которое выставил актер — убрать все матные слова из текста сценария.

— Меня пытались переубедить: дескать, какой боевик без ядреных словечек? И вообще, когда собираются такие крутые дядьки, им не до сантиментов! Но сегодня и так слишком много грязи льется с экранов, и я не хочу принимать в этом участие.

Матерные слова убрали ведь, как известно, Чак Норрис — парень настойчивый и переубедить его в даже самых неоднозначных моментах очень сложно. Так, например, актер стал одним из первых звёзд шоу-бизнеса, поддержавших запрет на однополые браки в Калифорнии, и вызвал на себя огонь критики. Также он очень удивил мировую общественность, когда в декабре 2020 года записал видео в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации ВС Армении, заявив: «Карабах, ты теперь счастлив вместе со своей настоящей семьей. Желаю всегда оставаться в безопасности и всего наилучшего!»

Недавно Норрис вновь появился на наших экранах, точнее на мониторах. «Техасский рейнджер» стал сотрудничать с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks и снялся в ролике, посвященном игровому событию «Новогоднее наступление».

— Я играю стража, который приходит на помощь ключевому персонажу и следит за тем, чтобы празднование прошло так, как задумано. В горах есть небольшой городок, и его жители собираются начать новогоднюю вечеринку. Но кошка застревает на вершине елки. И вот здесь появляется мой персонаж. Чтобы спасти пушистую, он помогает ей, как Чак Норрис. Он поднимает массивный танк, и кошка скользит по его стволу. На YouTube кто-то прокомментировал, что «Чак Норрис не поднимал танк — он толкал Землю вниз». Мне нравится.

Помимо этого виртуальный Чак Норрис стал командиром одного из танков. Среди 260 фраз, записанных для персонажа, актер особенно полюбил: «Даже ядовитые змеи умирают, когда кусают меня. У врага нет шансов». Даже в весьма почтенном возрасте Чак Норрис продолжает оставаться собой и быть на пике популярности:

— Я благодарен за все, что у меня есть. Благодарен каждую минуту. Знаете, стоит утратить это чувство и, оглянуться не успеешь, как потеряешь и сам смысл существования. Хотите быть мной? Поставьте себе реальную цель. Не пытайтесь сразу запрыгнуть на самую вершину. Каждый раз, достигая очередной цели, вы тренируете в себе мудрость и силу для того, что добраться до следующей. Успех порождает успех, как и неудача порождает неудачу. Поэтому идите вперед постепенно, от одной маленького успеха к другому — это научит вас добиваться чего-то действительно значимого. Сосредоточьтесь на этом и не позволяйте никому мешать вам.