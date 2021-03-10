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Стачком «Беларуськалия»: представители Yara снова приехали на предприятие, проверяют охрану труда
Источник материала: Tut.by
Представители норвежской компании Yara вновь приехали на «Беларуськалий». Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в стачкоме предприятия. Ни Yara, ни «Беларуськалий» об этом визите ничего не сообщали. По данным стачкома, на этот раз делегация Yara изучает систему охраны труда на предприятии и посещает рабочие места.
— Вчера делегация Yara была на четвертой промплощадке, сегодня будет на первой, завтра — на Петриковском ГОК. В пятницу планируется общее заседание, будут обсуждать результаты, — рассказывает сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. — Насколько мы понимаем, на этот раз будет только инспекция. Они изучают систему охраны труда на предприятии, посещают рабочие места. Правда, объективным назвать это нельзя, потому что, например, вчера посещали один из новых комплексов. Понятно, что и бригада на этом комплексе была подготовлена. В таком ключе будет, думаю, проходить вся эта проверка. К сожалению, Свейн Туре Холзетер (гендиректор Yara. — Прим. ред.) не отозвался на мое пожелание, и от стачкома к этой комиссии никто не приставлен. Но если будут какие-то изменения по ходу визита и нас пригласят на встречу, мы обязательно поучаствуем.
Кто конкретно на этот раз приехал из Yara, в стачкоме не знают. Анатолий Бокун говорит, что есть информация о приезде в том числе Свейна Туре Холзетера, но она пока не проверена.
— В свою очередь сегодня мы уведомили письмом Свейна Туре Холзетера о том, что в преддверии 8 марта был задержан активист из стачки Александр Новик, который в парке дарил цветы пенсионеркам. Вчера его осудили на 15 суток. Конечно, охрана труда тоже очень важна, ее несоблюдение уносит жизни людей. Но тема прав человека, особенно в последние полгода, у нас вышла на первое место, — говорит Анатолий Бокун.
Ранее сопредседатель стачкома
Представители Yara уже приезжали на предприятие в сентябре и декабре прошлого года. В сентябре представители Yara в первый раз
В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект,
В январе «Беларуськалий»
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Участников стачки, несмотря на их просьбу, принять участие в этой инспекции не пригласили.
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