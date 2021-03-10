Стачком «Беларуськалия»: представители Yara снова приехали на предприятие, проверяют охрану труда

Источник материала: Tut.by

Представители норвежской компании Yara вновь приехали на «Беларуськалий». Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в стачкоме предприятия. Ни Yara, ни «Беларуськалий» об этом визите ничего не сообщали. По данным стачкома, на этот раз делегация Yara изучает систему охраны труда на предприятии и посещает рабочие места.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вчера делегация Yara была на четвертой промплощадке, сегодня будет на первой, завтра — на Петриковском ГОК. В пятницу планируется общее заседание, будут обсуждать результаты, — рассказывает сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. — Насколько мы понимаем, на этот раз будет только инспекция. Они изучают систему охраны труда на предприятии, посещают рабочие места. Правда, объективным назвать это нельзя, потому что, например, вчера посещали один из новых комплексов. Понятно, что и бригада на этом комплексе была подготовлена. В таком ключе будет, думаю, проходить вся эта проверка. К сожалению, Свейн Туре Холзетер (гендиректор Yara. — Прим. ред.) не отозвался на мое пожелание, и от стачкома к этой комиссии никто не приставлен. Но если будут какие-то изменения по ходу визита и нас пригласят на встречу, мы обязательно поучаствуем.

Кто конкретно на этот раз приехал из Yara, в стачкоме не знают. Анатолий Бокун говорит, что есть информация о приезде в том числе Свейна Туре Холзетера, но она пока не проверена.

— В свою очередь сегодня мы уведомили письмом Свейна Туре Холзетера о том, что в преддверии 8 марта был задержан активист из стачки Александр Новик, который в парке дарил цветы пенсионеркам. Вчера его осудили на 15 суток. Конечно, охрана труда тоже очень важна, ее несоблюдение уносит жизни людей. Но тема прав человека, особенно в последние полгода, у нас вышла на первое место, — говорит Анатолий Бокун.

Ранее сопредседатель стачкома рассказывал , что во время онлайн-встречи Свейна Туре Холзетера с участниками стачки 1 марта стало известно о том, что Yara планирует провести на «Беларуськалии» аудит по охране труда.

Представители Yara уже приезжали на предприятие в сентябре и декабре прошлого года. В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров. В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Во время декабрьского визита представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии.

В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.

В январе «Беларуськалий» заявил , что готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Компания Yara назвала такое решение позитивным. Сами участники стачки не согласны с этими формулировками.