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Мобильную версию ЗРК «ТРИО» представят в Минске на MILEX. Она отличается от показанного ранее

10.03.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предварительный облик мобильной версии ЗРК «ТРИО» будет представлен на выставке MILEX-2021. Об этом сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома.


Фото: пресс-служба Госкомвоенпрома

В пресс-релизе говорится, что «с учетом современных концепций по созданию универсальных средств противовоздушной обороны, способных с высокой эффективностью противодействовать высокоточному оружию и беспилотным летательным аппаратам, ООО „БСВТ — новые технологии“ в инициативном порядке осуществляет разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) „ТРИО“ на базе легкобронированного автомобиля ASILAK».

В ходе выполнения опытно-конструкторской работы разрабатывается не только универсальный боевой модуль, способный вести стрельбу двумя типами боеприпасов — авиационной управляемой ракетой малой дальности Р-60-НТ и зенитной управляемой ракетой 9М37М, но и системы акустической и оптической разведки целей.

Отмечается, что новый ЗРК оснащен бортовым комплексом навигации и ориентирования, аппаратурой приема-передачи данных, а также системами связи и управления, интегрированными в АСУ «Альянс». Информация по обнаруженным и получаемым от обеспечивающих радиотехнических подразделений и вышестоящего командного пункта целям в режиме реального времени обрабатывается и выдается в виде целеуказаний на огневые средства ЗРК «ТРИО».


Фото: пресс-служба Госкомвоенпрома

Помимо того, ЗРК имеет систему оптического кругового обзора (360о) и локации «СОКОЛ», которая осуществляет автоматический обзор заданного сектора полусферы пространства, обрабатывает полученную от телевизионных модулей информацию, распознает и идентифицирует обнаруженные объекты, производит расчет и построение воздушной обстановки и в последующем передает ее на подчиненные боевые машины и центральный командный пункт.


Фото: пресс-служба Госкомвоенпрома

Предполагается, что предварительный облик мобильной версии ЗРК «ТРИО» будет представлен на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске.

Однако стоит отметить, что ранее на MILEX-2019 показали иную версию зенитного комплекса «ТРИО». А если точнее, то ЗРК выглядел вот так.


Фото: Госкомвоенпром

По сути, тогда белорусские оружейники просто объединили в одну систему ракетный, пушечный и пулеметный комплекс, каждый на отдельном шасси, и добавили командный пункт, позволяющий управлять всем этим богатством эффективно.

Тогда сообщалось, что в «ТРИО» входят: подвижный пункт разведки и управления, на базе которого разворачивается командный пункт; модернизированная боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» с круглосуточной пассивной оптикоэлектронной станцией; модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ­23­4 «Шилка» с современным оптико-электронным комплексом разведки и наведения; роботизированный огневой комплекс «БЕРСЕРК» со скорострельными авиационными пулеметами ГШГ­-7,62.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда зенитный комплекс «ТРИО» впервые показали на MILEX-2019, он выглядел несколько иначе.
 
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