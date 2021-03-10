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Пьяного дальнобойщика задержали сотрудники ГАИ в Кобринском районе

10.03.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвого водителя фуры задержали инспекторы в Кобринском районе, сообщили в областной ГАИ.

Вечером 8 марта внимание сотрудников ГАИ привлек виляющий по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ грузовик Volvo. Инспекторы остановили фуру. Физическое состояние водителя вызвало подозрение, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,8 промилле алкоголя.

Выяснилось, что 30-летний дальнобойщик употребил спиртное в пункте пропуска «Мокраны» и, пройдя таможенный контроль, продолжил движение в Российскую Федерацию.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за «пьяную» езду, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за «пьяную» езду, а автомобиль доставили на штрафстоянку.
 
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