Пьяного дальнобойщика задержали сотрудники ГАИ в Кобринском районе

Источник материала: Tut.by

Нетрезвого водителя фуры задержали инспекторы в Кобринском районе, сообщили в областной ГАИ.

Вечером 8 марта внимание сотрудников ГАИ привлек виляющий по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ грузовик Volvo. Инспекторы остановили фуру. Физическое состояние водителя вызвало подозрение, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,8 промилле алкоголя.

Выяснилось, что 30-летний дальнобойщик употребил спиртное в пункте пропуска «Мокраны» и, пройдя таможенный контроль, продолжил движение в Российскую Федерацию.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за «пьяную» езду, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

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