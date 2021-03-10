Леди Гага поделилась очень милым фото с Адамом Драйвером с итальянских съемок

Источник материала: Tut.by

Леди Гага опубликовала первое совместное фото с Адамом Драйвером со съемок фильма о модном итальянском доме Gucci. Его снимает режиссер Ридли Скотт в Италии.



«Синьор и Синьорина Гуччи», — подписала Гага фото. Фото: twitter.com/ladygaga

Главные роли в фильме сыграют Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джаред Лето и Леди Гага. В основу сюжета картины легла книга Сары Гей Форден «Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности».

История будет рассказывать об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) в 1995 году. По версии следствия, убийство организовала бывшая супруга Маурицио Патриция (ее сыграет Гага). Суд признал ее виновной и приговорил к большому тюремному сроку в 29 лет, но выпустили женщину раньше, в 2016 году.

На каком этапе съемки и когда фильм покажут в прокате, пока неизвестно.