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Леди Гага поделилась очень милым фото с Адамом Драйвером с итальянских съемок
Источник материала: Tut.by
Леди Гага
Главные роли в фильме сыграют Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джаред Лето и Леди Гага. В основу сюжета картины легла книга Сары Гей Форден «Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности».
История будет рассказывать об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) в 1995 году. По версии следствия, убийство организовала бывшая супруга Маурицио Патриция (ее сыграет Гага). Суд признал ее виновной и приговорил к большому тюремному сроку в 29 лет, но выпустили женщину раньше, в 2016 году.
На каком этапе съемки и когда фильм покажут в прокате, пока неизвестно.
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Появилось первое фото Леди Гаги и Адама Драйвера со съемок фильма о модном итальянском доме Gucci. Его снимает режиссер Ридли Скотт в Италии.
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