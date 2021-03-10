«Остановить эту дикость». Власти райцентра сносят здания на хуторе Родевичи. Кому они мешали?

Источник материала: Tut.by

Власти Ошмянского района сегодня начали разбор двух старинных деревянных сооружений в местной агроусадьбе «Гальшанскі фальварак» (сохранившийся старинный фольварок Родевичи). Их признали самостроями и приговорили к сносу, в том числе амбар-свиран начала 20-го века. Комплекс деревянных зданий принадлежит директору фонда «Страна замков» Алесю Варикишу. По его словам, старые здания должны были стать частью мини-музея деревянной архитектуры.



Фото: zamak.by

Со слов Алеся Варикиша, два деревянных сооружения были перевезены из соседних деревень, где им угрожало разрушение.

— Была идея создания мини-музея деревянной архитектуры, — говорит он. — Однако осенью прошлого года местные власти начали давление на местную инициативу, агроусадьбу «Гальшанскі фальварак».

Владелец фольварка возле Гольшан рассказал, что за последние пять месяцев семь (!) районных служб проводили проверки. Александр Варикиш считает, что все это имеет политическую мотивацию: он помогал пресс-службе Координационного совета.

После всех проверок в итоге зацепились за самострои на территории хутора. Стоит уточнить, что хутор находится на краю района и не затрагивают интересов третьих лиц.



Фото: zamak.by

— Поражает абсолютное нежелание местной власти вести какой-либо диалог, — комментирует ситуацию директор фонда «Страна замков». — Ведь 223-я статья Гражданского кодекса предполагает и иные формы решения проблемы: штраф, узаконивание. Снос — крайняя мера. По проблеме сохранения объекта культуры я был на приеме у министра культуры Анатолия Маркевича, нашел полную поддержку в вопросе создания мини-скансена (этнографический музей под открытым небом. — Прим. TUT.BY). Было направлено обжалование решения Ошмянского РИК в область, заявлено ходатайство на приостановление действия распоряжения о сносе объектов до принятия решения Гродненским облисполкомом. Но, видимо, председателю Ошмянского РИК плевать и на мнение министра, и на позицию области, шашку наголо — и в бой. «Страна замков» — один из крупных туроператоров, который занимается экскурсионным туризмом. Мне любопытно, как они собираются отрабатывать бюджетные средства, вложенные в реставрацию Гольшанского замка, если так выстраивают отношения с потенциальными партнерами.



Фото: Алесь Варикиш

Позиция местных властей понятно изложена в предписании о сносе самовольно возведенных построек. Стоит отметить, что одно из строений — старый дом, — находится на землях ЛПХ. Старинный свиран — на участке, целевое назначение которого — строительство (то есть строить можно, но после получения всех разрешений).



Фото: Алесь Варикиш

Однако есть небольшой нюанс — у старинного свирана нет фундамента, сруб стоит на деревянных чурках, фактически на земле. То есть согласно определению ст. 130 ГК РБ, это не объект недвижимости, не капитальное строение. А в решении сельисполкома речь идет как раз о сносе капитальных строений (когда оно принималось, фундамент еще был).



Фото: Алесь Варикиш

— Эти объекты стояли на территории хутора больше 6 лет, никто к ним не проявлял интереса, — говорит Алесь Варикиш. — Но при такой решимости местной власти я уже ничему не удивлюсь. Очень хочется надеяться, что общественный резонанс поможет остановить эту дикость.