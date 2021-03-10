Минчане — как их призывают на военные сборы: «Вечером звонок, утром явиться»

Источник материала: Салiдарнасць

В Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки. Из запаса планируют призвать около тысячи человек. В соцсетях стали появляться истории о том, как мужчинам нужно срочно явиться в военкомат. TUT.BY делится подробностями.

Мужа минчанки Маргариты зовут Виктор. Ему 40 лет, работает менеджером по продажам.

— Супруг зарегистрирован у родителей. Вчера примерно в девять вечера ему позвонил отец, сообщил, что к ним пришел человек из военкомата, и передал гостю трубку, — рассказывает Маргарита. — Военный сообщил, что 10 марта в 8 утра Виктор должен явиться в военкомат Московского района Минска.

Почему так срочно, говорит собеседница, они не интересовались. В 2018 году, когда проводилась проверка Вооруженных Сил, также оперативно на сборы вызывали брата Виктора. «Вечером звонок, — вспоминает собеседница, — утром явиться».

— Муж поинтересовался, а как быть с работой? Возможно, наниматель его не отпустит. Военный ответил, что эти моменты они оставляют за скобками, — говорит Маргарита. — В итоге работодатель отнесся с пониманием. В этой же фирме работает брат мужа, поэтому данную историю они три года назад уже проходили.

С собой Виктору сказали взять теплые вещи, еду на один день и документы. Скорее всего, предполагает Маргарита, мужа отправят в 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр в Печах.

— На сколько точно его забрали не известно, — говорит собеседница. — Предположительно на 25-35 дней.

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Минчанину Евгению о явке в военный комиссариат Первомайского района сообщил отдел кадров.

— Мы работаем в IT-компании. Скан с информацией о том, что Женя должен явиться в военкомат, пришел в отдел кадров по факсу примерно в 12.30. Пока коллеге переслали документ, пока он его увидел, было уже 14.30. А быть в военкомате требовалось в 15.30. Цель — сверка данных и последующие сборы, — рассказывает коллега и тезка мужчины Евгений. — Женя немного повозмущался и поехал.

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В военкомате Евгению сообщили, что 10 марта он уезжает на сборы. Продлятся они «до 35 дней».

С вопросом о том, почему мужчин так оперативно призывают на сборы, мы обратились в Главное организационно-мобилизационное управление Минобороны. Как только мы получим их ответ, мы его опубликуем.

Напомним, с 9 марта в стране начался второй этап комплексной проверки Вооруженных сил, во время которой из запаса планируют призвать около тысячи резервистов.

Отмечается, что во время сборов будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения. Проверка завершится тактическими учениями.