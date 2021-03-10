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«Колоссальный удар». Адвокатам, работающим индивидуально, могут запретить осуществлять защиту по уголовным делам
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси «скорректируют» законодательство об адвокатуре?
Как сообщает телеграм-канал
Белорусская республиканская коллегия адвокатов
По мнению экспертов, если жесткий вариант изменений в закон об адвокатуре все-таки будет принят, это может означать фактический запрет на профессию для адвокатов, работающих индивидуально.
– Если в законодательстве планируются изменения, которые могут ухудшить правовое положение адвокатов, то о разработке таких изменений имеют право знать как адвокаты, так и общественность в целом. И не просто знать, а участвовать в обсуждении, оспаривать, возражать против таких изменений, –
Вот уже две недели в адвокатской среде обсуждается информация о том, что разрабатывается (или даже существует) проект изменений в законодательство об адвокатуре. По слухам, суть изменений в том, что адвокатские бюро и индивидуально практикующие адвокаты полностью прекратят деятельность либо им запретят работать по уголовным и административным делам. Пока доказательств слухов у нас нет, но есть косвенные подтверждения.
В 2010-2011 мы много сил приложили к тому, чтобы добиться права практиковать индивидуально и в адвокатских бюро. Такие формы деятельности давали больше независимости и возможностей (от выбора сотрудников и офиса до коллективной работы по большим делам). Сейчас в бюро и индивидуальной практике работает примерно 1/3 всех адвокатов страны.
Если нам запретят практиковать по уголовным и административным делам или вовсе потребуют прекращения деятельности адвокатских бюро и индивидуальных практик, то это будет колоссальный удар по независимости профессии, откат назад в развитии адвокатуры и, безусловно, серьезное умаление возможностей граждан и организаций в получении юрпомощи.
Чтобы опровергнуть или подтвердить информацию о планируемых изменениях, Дмитрий Лаевский направил официальное обращение в Минюст. Ответа пока не поступило.
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«Колоссальный удар». Адвокатам, работающим индивидуально, могут запретить осуществлять защиту по уголовным делам
В Беларуси «скорректируют» законодательство об адвокатуре?
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