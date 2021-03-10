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«Колоссальный удар». Адвокатам, работающим индивидуально, могут запретить осуществлять защиту по уголовным делам

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси «скорректируют» законодательство об адвокатуре?

«Колоссальный удар». Адвокатам, работающим индивидуально, могут запретить осуществлять защиту по уголовным делам

Как сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги, изменения коснутся, в частности, статьи №33 «Индивидуальная адвокатская деятельность». В новой редакции текст закона звучит так: «Индивидуальная адвокатская деятельность осуществляется в целях оказания юридической помощи, предусмотренной статьей 26 настоящего Закона, за исключением юридической помощи по вопросам уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях». 

Белорусская республиканская коллегия адвокатов сообщила – правда, не на официальном сайте, а в соцсетях – что «БРКА проект закона о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», согласно которому адвокатским бюро и адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, будет запрещено проводить административные и уголовные дела, на согласование не представлялся. БРКА направила запрос в Министерство юстиции с просьбой сообщить о том, является ли указанный проект окончательным».

По мнению экспертов, если жесткий вариант изменений в закон об адвокатуре все-таки будет принят, это может означать фактический запрет на профессию для адвокатов, работающих индивидуально.

– Если в законодательстве планируются изменения, которые могут ухудшить правовое положение адвокатов, то о разработке таких изменений имеют право знать как адвокаты, так и общественность в целом. И не просто знать, а участвовать в обсуждении, оспаривать, возражать против таких изменений, – пишет по этому поводу известный адвокат, защитник Виктора Бабарико и адвоката Максима Знака Дмитрий Лаевский. – Потому что ухудшение правового положения адвокатов не только мешает им выполнять свою работу, но и отражается на степени правовой защищенности всех граждан – и тех, которые получают юрпомощь, и тех, которым она когда-либо может потребоваться, то есть всех.

Вот уже две недели в адвокатской среде обсуждается информация о том, что разрабатывается (или даже существует) проект изменений в законодательство об адвокатуре. По слухам, суть изменений в том, что адвокатские бюро и индивидуально практикующие адвокаты полностью прекратят деятельность либо им запретят работать по уголовным и административным делам. Пока доказательств слухов у нас нет, но есть косвенные подтверждения.

В 2010-2011 мы много сил приложили к тому, чтобы добиться права практиковать индивидуально и в адвокатских бюро. Такие формы деятельности давали больше независимости и возможностей (от выбора сотрудников и офиса до коллективной работы по большим делам). Сейчас в бюро и индивидуальной практике работает примерно 1/3 всех адвокатов страны.

Если нам запретят практиковать по уголовным и административным делам или вовсе потребуют прекращения деятельности адвокатских бюро и индивидуальных практик, то это будет колоссальный удар по независимости профессии, откат назад в развитии адвокатуры и, безусловно, серьезное умаление возможностей граждан и организаций в получении юрпомощи.

Чтобы опровергнуть или подтвердить информацию о планируемых изменениях, Дмитрий Лаевский направил официальное обращение в Минюст. Ответа пока не поступило.

 
 
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